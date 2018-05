Jordan Peele, der 2018 als erster Afroamerikaner mit dem Oscar für das Beste Original-Drehbuch ausgezeichnet wurde, macht nun auch in Serie. Für Amazon Prime produziert er die Nazijäger-Serie "The Hunt". (Aaron Poole / A.M.P.A.S.)

„The Hunt“ lautet der Name einer zehnteiligen Serie, deren Produktion Amazon soeben bekannt gab. Die Handlung folgt einer Gruppe von Nazijäger im New York des Jahres 1977. Sie haben entdeckt, das Hunderte hochrangiger Nazis unerkannt mitten in der US-Gesellschaft leben und an der Errichtung eines „Vierten Reiches“ arbeiten. Natürlich soll dies verhindert werden, was in einer sehr düsteren und blutigen seriellen Erzählung enden dürfte.

Executive Producer Jordan Peele (Drehbuch-Occar 2018 für „Get Out“) engagierte dafür den hoch gehandelten jungen Autor David Weil („Moonfall“), der als eines der größten Schreibtalente Hollywoods gilt. „The Hunt“ basiert auf einem Original-Drehbuch, das sich jedoch an tatsächlichen Jagden nach versteckt lebenden Nazis in den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs orientiert. Über die Besetzung oder einen Starttermin wurde bislang nichts bekannt.