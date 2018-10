Country-Pop-Sängerin Taylor Swift darf sich freuen: Bei den diesjährigen American Music Awards gewann die 28-Jährige drei Preise, unter anderem wurde sie für ihr Album und ihre Tournee ausgezeichnet. (Getty Images / Graham Denholm)

Taylor Swift ist seit Jahren eine der prägenden Künstlerinnen der Pop-Welt. Ihren Ausnahmestatus stellte die 28-jährige US-Amerikanerin bei den diesjährigen American Music Awards unter Beweis. Sie wurde in den Kategorien „Beliebteste Künstlerin“, „Beliebtestes Album“ und „Tournee des Jahres“ prämiert. Swift hat damit die meisten Trophäen in der Geschichte der Preisverleihung eingeheimst, die sowohl die Verkaufszahlen als auch das Beliebtheitsvotum der Fans zur Grundlage hat.

In ihrer Dankesrede nutzte Swift die Gelegenheit, eine politische Botschaft anzubringen. „Wisst ihr, worüber Menschen auch entscheiden? Über die Midterm-Wahlen am 6. November. Geht wählen!“, rief die Sängerin auf. Schon tags zuvor hatte Swift von sich reden gemacht, als sie via Instagram ihre Unterstützung der Demokraten publik machte und ihre Fans aufrief, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Neben ihrer Rede präsentierte Swift auch ihren Song „I Did Something Bad“. Damit stand sie am Anfang einer illustren Reihe von Stars, unter anderem Post Malone und Jennifer Lopez, die während der Preisverleihung auf der Bühne performten. Mit insgesamt vier Auszeichnungen war auch „Havana“-Sängerin Camila Cabello einer der Stars des Abends. Außer für den „Beliebtesten Pop/Rock Song“ und die „Zusammenarbeit des Jahres“ wurde die 21-Jährige auch als beste Newcomerin und für das beste Video ausgezeichnet. Über weitere Preise freuen durften sich unter anderem Carrie Underwood (Country) und Cardi B., die als beliebteste HipHop-Künstlerin ausgezeichnet wurde, freuen.