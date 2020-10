Gemeinsam mit Jochen Schropp und Beatrice Egli (Mitte) tritt Cheyenne Ochsenknecht als Teamchefin gegen ihren Bruder an. Dabei verliert sie schon mal die Geduld gegenüber ihren Teamkollegen. (Sky / Silviu Guiman)

Nur noch sechs prominente Teilnehmer sind in dem Spin-off der Sky-Kochshow „MasterChef“ übrig. Wer kann am besten kochen und die Jury überzeugen? Bei so viel Druck kann dann auch schon mal das ein oder andere gereizte Wort fallen: In der sechsten Folge, die am Montag, 5. Oktober, 20.15 Uhr, gezeigt wird, führt Cheyenne Ochsenknecht als Kapitän ihr Team an - und verliert die Geduld.

„Was ist das denn? Ist das euer Ernst?“, schimpft sie, als ihre beiden Teamkollegen Jochen Schropp und Beatrice Egli erst in letzter Minute mit ihrem Teller fertig werden. Schropp wehrt sich sofort gegen den Angriff. „An deinem Tonfall müssen wir noch arbeiten, Fräulein“, so der Moderator. Doch nur wenig später gibt Cheyenne zu: „Jochen und ich - was sich neckt, das liebt sich. Tief im Inneren habe ich ihn sehr gerne.“

Immer montags zeigt Sky One das Spin-off "MasterChef Celebrity". Im Rennen sind noch Silvia Schneider, Jimi Blue Ochsenknecht, Paula Lambert, Cheyenne Ochsenknecht, Beatrice Egli und Jochen Schropp (von links). (Sky / Silviu Guiman)

„Ich finde es ganz cool, zu zeigen, dass ich doch der Bessere bin“

Doch woher kommt dieser Druck bei dem 19-jährigen Model? Das liegt vor allem an ihrem Gegner: Sie tritt mit ihrem Team gegen ihren Bruder Jimi Blue Ochsenknecht an. Er ist Kapitän des gegnerischen Teams. „Ich finde es ganz cool, heute als Teamkapitän gegen meine Schwester zu kochen und zu zeigen, dass ich doch der Bessere bin“, zieht der 28-Jährige seine Schwester auf.

Kein Wunder, dass die bei solchen Worten erst recht Gas geben will: In der sechsten Folge von „MasterChef Celebrity“ geht es kulinarisch in die asiatische Küche - genau richtig für jüngsten Ochsenknecht-Spross. „Ich wollte eh mal Teamkapitän sein und heute habe ich endlich die Chance dazu“, so die 19-Jährige. „Und dann auch noch bei meinem Lieblingsthema 'Asiatisch'. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein.“

Seit 31. August stellen sich die Prominenten in der Kochshow verschiedenen Aufgaben. Die Episoden werden jeweils montags um 20.15 Uhr auf Sky One und Sky Ticket gezeigt. Weiterhin im Rennen sind neben Cheyenne Ochsenknecht, ihrem Bruder Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp und Beatrice Egli noch Paula Lambert und Silvia Schneider. Die Jury besteht aus Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand und Nelson Müller.