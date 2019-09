Im dritten Teil der ZDF-Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat" mit dem Titel "Wir sind anders" knistert es zwischen David (Moritz Otto) und Nele (Maya Haddad). (ZDF / Susanne Bernhard)

Im April startete mit „Gipfelstürmer - Das Berginternat“ eine neue ZDF-Reihe, die, wie so oft am Donnerstagabend, wieder vor der malerischen Kulisse der bayerischen Berge spielt. Während sich Reihen wie „Bergdoktor“, „Bergretter“ oder „Lena Lorenz“ bereits etabliert haben, müssen sich die „Gipfelstürmer“ jedoch erst noch durchsetzen: Bei der ersten Folge „Die Neue“ schalteten noch 4,62 Millionen Zuschauer ein, bei der zweiten Folge „Flieg, Liv, flieg!“ sank die Zahl jedoch auf 3,75 Millionen Zuschauer. Nun zeigt das ZDF den dritten Film „Wir sind anders“ rund um Nele Seitz (Maya Haddad), die als Sozialpädagogin in dem Sportinternat Bergbrunn arbeitet.

Ben (Paul Busche), der einst ein talentierter Rodler war, verletzte sich vor drei Jahren bei einem schweren Unfall. Nun soll er einspringen, um dem Rodler-Team zum Sieg zu verhelfen. Doch seine Behinderung erschwert die Teilnahme an dem Wettbewerb. Kann er sein Können trotzdem unter Beweis stellen? Nele steht derweil vor einem großen Problem: Sie zweifelt an ihrer Liebe zu Leonard (Patrick Nellessen). Sie fühlt sich von ihm unter Druck gesetzt. Hat der Rudertrainer David Marr (Moritz Otto) etwas damit zu tun?

Nele (Maya Haddad) fühlt sich unter Druck gesetzt. Leonard (Patrick Nellessen) will eine gemeinsame Wohnung mit ihr. (ZDF / Susanne Bernhard)

Mit zwei neuen Folgen geht es nun für die familientaugliche Regionalfilmreihe weiter. Der vierte Teil „Dabei sein ist alles“ wird eine Woche später am Donnerstag, 17. Oktober, ausgestrahlt.