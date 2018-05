Florian Silbereisen freut sich auf seine neue Schlager-Open Air-Show, die "live" von Schloss Kaps in Kitzbühel gesendet wird. (ARD / Jürgens TV / Beckmann / Montage: Vicky Rass)

Mehr geht nichT: Dreieinviertel Stunden Schlagerseligkeit live und unter freiem Himmel - live im TV! Florian Silbereisens Show „Schlager, Stars & Sterne - Die Schlossparty in Österreich“ kommt aus dem Park von Schloss Kaps in Kitzbühel. Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier wird die erste Kostprobe seines neuen Albums „Vergiss mein nicht“ vorstellen. Außerdem begrüßt Gastgeber Silbereisen unter anderem Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Ben Zucker, Michelle und spielt mit seiner eigenen Band Klubbb3 auf. Den Zuschauer erwartet ein besonders romantisch angelegter Mitsingtreff mit bunten Lichtern und einer ganz besonderen Open Air-Atmosphäre, versprechen die Macher des Eurovisions-Programme, das eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV ist: „So prachtvoll und romantisch hat Florian Silbereisen den Schlager noch nie gefeiert - mit Wunderkerzen und Feuerwerk, mit Lampions und Lichterketten.“