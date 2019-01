Das Arbeitsamt beschäftigt sich aktuell mit dem Tweet einer Berlinerin. (picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa)

Müssen Hartz-IV-Empfänger in ihren Maßnahmen Tests auf Grundschulniveau durchführen? Das behauptet jedenfalls eine Twitter-Userin aus Berlin in einem ihrer Beiträge. Als Beleg postete sie ein Foto, auf dem ein Aufgabenblatt mit wenig anspruchsvollen Fragen zu sehen sind. Diese seien ihrer Mutter bei einer Umschulung gestellt worden. Ihr Tweet beschäftigt nun nicht mehr nur das Internet, sondern auch das Arbeitsamt. Dort will man den Fall prüfen.

Noch ist also unklar, ob dieser Test wirklich Teil einer Hartz-IV-Maßnahme gewesen ist. Um dem nachgehen zu können, bat die Agentur für Arbeit die Userin um die Zusendung einer E-Mail an die zuständige Stelle.

Twitter-Nutzer üben Kritik

Die Userin selbst zeigte sich jedenfalls ungehalten über den Test. Sie sprach in diesem Zusammenhang von "purer Erniedrigung erwachsener intelligenter Menschen." Andere User schlossen sich ihr an und würden es als respektlos empfinden, sollten diese Fragen tatsächlich einer Umschulung des Arbeitsamtes zuzuordnen sein. Der Beitrag mit dem Foto des Arbeitsbogens wurde bereits über 3000 Mal geteilt. Auch Linken-Politikerin Katja Kipping verbreitete ihn mit dem Kommentar: "Ein Grund von ganz ganz vielen, warum ich nicht ruhen werde, bis wir #Sanktionsfreiheit erstritten haben." Noch ist die Echtheit des Fotos aber mit einem Fragezeichen zu versehen.