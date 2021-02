Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich am Dienstagabend in der TV-Sendung "Farbe bekennen" Fragen von Journalisten. (Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa)

Wie will die Bundesregierung den Ländern und Kommunen die so dringend benötigte Planungssicherheit für die Impfungen ermöglichen? Wie will die Kanzlerin die Bevölkerung für die anhaltenden Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie motivieren?

Unter anderen diese Fragen werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagabend in der 15-minütigen Fernseh-Sondersendung „Farbe bekennen“ gestellt (ARD, 20.15 Uhr).

Moderiert wird die Sendung von der Leiterin des ARD-Hauptstadstudios und Chefredakteurin Fernsehen, Tina Hassel, und dem ARD-Chefredakteur Rainald Becker.