Auch "Defense of the Ancients"- und Steam-Betreiber Valve macht jetzt in "Auto-Battler": In seinem "DOTA Underlords" stürzen sich die Helden selbständig in die Schlacht, der Spieler beschäftigt sich nur mit der nötigen Team-Aufstellung. (Valve)

Aktuell ist die Multiplayer-Welt noch im Battle-Royale-Fieber - „Fortnite“, „Apex Legends“ und Co. rangieren in der Gamer-Gunst ganz weit oben. Aber Fans sind bekanntlich wankelmütig und der Hype kann genauso schnell wieder verschwinden, wie er aufgekommen ist. Fragt sich nur: Was wird das nächste dicke Gaming-Ding?

Geht es nach Steam-Betreiber Valve und „League of Legends“-Macher Riot Games, werden das die sogenannten „Auto-Battler“ sein. Mit „Dota Underlords“ beziehungsweise „Teamfight Tactics“ haben beide Mehrspieler-Spezialisten einen entsprechenden Kandidaten im Angebot. Und hier ist die Genre-Bezeichnung Programm: In beiden Fällen regiert der digitale Automatismus.

Blitzschach mit Heldenauswahl

Anstatt die über eine Art Schachbrettmuster wuselnden Figuren wie bei MOBA-Spielen mit hektischen Maus-Kommandos selber über das Spielfeld zu dirigieren, legen die Figuren bei Auto-Battlern oder „Auto-Chess“ (nach dem Schachbrettmuster) ohne Zutun des Spielers los. Der stellt lediglich das Kämpfer-Team zusammen und schickt es dann in die Schlacht - ein Konzept, das dezent an digitale Sammelkartenspiels wie „Hearthstone“ erinnert, für das Hersteller Blizzard gerade erst die neue Erweiterung „Retter von Uldum“ angekündigt hat. Auch hier ist die Zusammenstellung eines gut ausbalancierten Decks die halbe Miete.

Ob die automatisch ablaufenden Gefechte die Community auf Dauer bei Laune halten, bleibt abzuwarten. Aktuell bekommt das Konzept enorm positives Fan-Echo, eignet es sich doch perfekt für eine kurze Partie zwischendurch. Noch laufen beide Spiele ausschließlich auf dem PC, aber das Spielkonzept ist ganz klar für unkomplizierte Mobile-Partien prädestiniert.