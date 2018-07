Eine Studentin der Universität Leipzig ist offenbar Opfer eines transphoben Angriffs geworden. (dpa / Peter Endig)

Am Montag der vergangenen Woche ist eine 22-jährige transsexuelle Studentin vor der Universität Leipzig das Opfer eines plötzlichen Angriffs geworden. Ein unbekannter Angreifer hat ihr ins Gesicht geschlagen und ihr die Nase gebrochen. Zuvor hat der Mann nach ihrem Geschlecht gefragt und sie aufgefordert ihren Intimbereich zu entblößen. Dies berichtet die Leipziger Volkszeitung.

Die transsexuelle Studentin saß dem Bericht zufolge mit einer Kommilitonin auf einer Mauer vor der Moritzbastei, als der Täter an ihnen vorbeilief. Transsexuelle identifizieren sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht und leben - oft mit Hilfe von Hormonen und angleichenden Operationen - ihr Wunschgeschlecht. Transsexualität ist nicht selten Anlass für Diskriminierung.

Der Mann soll die 22-Jährige gegen 18.30 Uhr angesprochen haben. Als die Studentin und ihre Begleiterinnen versuchten, das Gespräch freundlich aber bestimmt zu beenden, täuschte der Unbekannte vor, gehen zu wollen. Plötzlich drehte er sich wieder zu ihnen und schlug der transsexuellen Studentin ins Gesicht und brach ihr das Nasenbein. So berichtete es der Sprecher des Studentenrats (Stura) Nicolas Laible der Leipziger Volkszeitung (LVZ).

Passantinnen kamen der Studentin demnach zu Hilfe. Der Täter sei nach der Attacke ohne Eile in Richtung Augustusplatz gegangen. Die transsexuelle Studentin begab sich danach in Begleitung ihrer Kommilitonin in die Notaufnahme der Uniklinik.

Mehr zum Thema Outing als transsexuell Diskriminierung am Arbeitsplatz Was passiert, wenn man sich heute auf dem Land als transsexuell outet? Wie reagiert der ... mehr »

Der Täter taucht ein weiteres Mal auf

Gegen 20 Uhr habe sich die unter Schock stehende Studentin mit ihrer Freundin im Wartebereich der Notaufnahme aufgehalten, als der Täter erneut aufgetaucht sei. Er habe sich ohne ersichtlichen Grund in den Wartebereich begeben und sich sich suchend umgesehen. Als er die Studentinnen entdeckte, habe er ihnen zugelächelt und verließ das Krankenhaus anschließend wieder.

Die Freundin der transsexuellen Studentin konnte mit ihrem Handy ein Foto des Angreifers machen. Dieses übergab sie dem Zeitungsbericht zufolge am nächsten Tag der Polizei. Die Verletzte hat zudem Anzeige erstattet.

Wie die Studentin angab, sei der Täter Mitte bis Ende 30 und sprach mit leichtem sächsischen Akzent. Sie meldete den Vorfall dem Studentenrat, welcher den Fall öffentlich machte. „Wir verstehen den Vorfall als Ausdruck immer noch bestehender Intoleranz gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten“, sagte der Stura der LV. Er ist davon überzeugt, dass der Täter als einzigen Grund für die Attacke „die bloße Anwesenheit der transsexuellen Studierenden“ gesehen hat. (gem)