Ausrüstung eines Kamerateams liegt nach einem Übergriff zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt auf dem Boden. Foto: Christoph Soeder/dpa (Christoph Soeder / dpa)

Der Überfall auf das ZDF-Kamerateam am 1. Mai in Berlin ist der Polizei zufolge durch eine größere Gruppe von Angreifern als bisher bekannt erfolgt. Zudem gibt es weitere Hinweise, dass die Täter geplant vorgegangen sein könnten.

Bis zu 25 maskierte Menschen seien beteiligt gewesen und hätten in Kleingruppen auf das Team eingetreten und eingeschlagen, zum Teil auch mit Metallstangen, teilte die Polizei am Dienstag in einem Aufruf an Zeugen mit. Die Angreifer seien alle dunkel oder schwarz gekleidet sowie vermummt gewesen. Sie hätten aber noch während ihrer Flucht teilweise ihre Kleidung ausgezogen oder sie gewechselt.

Zu dem Fernsehteam gehörten vier Mitarbeiter des ZDF und drei private Wachleute. Ein 50-jähriger Mann wurde laut Polizei bis zur Bewusstlosigkeit getreten. Eine 41-jährige Frau, ein 35-jähriger und ein 59-jähriger Mann erlitten ebenfalls Verletzungen. Drei Männer im Alter von 21, 31 und 38 Jahren blieben unverletzt.

Die Polizei suchte am Dienstag nach weiteren Zeugen. „Wer konnte beobachten, in welche Richtung sich die Personen im Anschluss entfernten? Wer besitzt Foto- oder Videoaufnahmen, die das Geschehen, die Flucht oder die beteiligten Personen erkennen lassen?“

Die Polizei hatte sechs Verdächtige, die zum Teil zur linken Szene gehören sollen, festgenommen und am nächsten Tag wieder entlassen, weil nicht genug Beweise gegen sie vorlagen. (dpa)