Die traurige Schlagzeile: Fünf Tote bei der Zeitung "Capital Gazette" (Reuters)

Der Mann, der in einer Zeitungsredaktion im US-Bundesstaat Maryland fünf Menschen erschossen haben soll, hat seine Waffe legal erworben. Das sagte Polizeichef Timothy Altomare am Freitag auf einer Pressekonferenz. Bei der Waffe handelt es sich demnach um eine Flinte.

Der Mann war laut Polizei am Donnerstagnachmittag in die Redaktion in der Stadt Annapolis gestürmt und hatte auf Mitarbeiter geschossen. Unter den Opfern sind zwei Frauen - eine Verkaufsassistentin, die erst seit kurzem bei dem Blatt arbeitete, sowie eine Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Der Schütze wurde festgenommen. Er soll mit dem Blatt seit Jahren einen erbitterten Rechtsstreit ausgefochten haben. Polizeichef Altomare sagte, der Täter habe so viele Menschen wie möglich töten wollen. Es sei eine gezielte, wenngleich nicht besonders akribisch geplante Tat gewesen. Augenzeugen berichteten, wie sich der Schütze seinen Weg in Richtung der Schreibtische gebahnt hatte, wo ein Teil der Führungsmannschaft der Zeitung saß. Er wurde des fünffachen Mordes angeklagt. (dpa)