Könnte laut britischem Militär für Cyber-Attacken missbraucht werden: die künstliche Spiel-Intelligenz in Strategie-Titeln wie "Starcraft 2". (Blizzard)

Wenn es um das Verständnis digitaler Realitäten geht, tun sich Politiker nur selten hervor. Das beweist nicht nur die neue Datenschutzgrundverordnung, auch das britische Verteidigungsministerium hat offenbar ein Problem damit: So behaupten die Politiker, man habe auf Basis einer Studie herausgefunden, dass die für Computerspiele wie „Starcraft 2“ entwickelte Künstliche Intelligenz eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstelle. So könnten sich Terror-Organisationen und „Schurkenstaaten“ die entsprechenden Systeme einfach beschaffen, um sie anschließend nach nur marginalen Anpassungen für unredliche Zwecke einzusetzen. Genannt werden dabei illegale Datenbeschaffung, das Eindringen in öffentliche Rechen-Zentren sowie die Sabotage von Versorgungssystemen.

Mithilfe solcher KI-Lösungen könnten Cyber-Angriffe künftig schneller, vielfältiger und einfacher ausgeführt werden. Die Mitarbeiter des Ministeriums gehen davon aus, dass ein derartiges Szenario in nur zwei bis drei Jahren Realität werden könnte. Steven Murdoch, IT-Sicherheitsforscher vom University College London, dagegen widerspricht dem Horror-Szenario vehement: Ihm zufolge seien KI-Lösungen wie die aus „Starcraft 2“ noch immer rudimentär und meist nicht besonders kreativ.

Tatsache ist, dass die KI in Spielen bis heute nur innerhalb strikter Parameter arbeitet und ihre Lernfähigkeit begrenzt ist. Ein Großteil der System-Ressourcen fließt nach wie vor in die Darstellung der Spiele, die wichtigsten KI-Routinen dienen der Weg- und Zielfindung innerhalb des Szenarios. Wie sich vom Computer gesteuerte Figuren verhalten, wird anhand einer überschaubaren Menge aus Eckdaten entschieden. Die dafür zuständigen Routinen von dem jeweiligen Computerspiel zu lösen, würde sie nutzlos machen.