Anja Reschke kritisierte im Juli 2018 in einem Kommentar Pegida-Demonstranten aufs Schärfste. Der NDR teilte nun mit, das Video des Kommentars sei der erfolgreichste Facebook-Clip des Senders im Laufe des letzten Jahres gewesen. (NDR/Thomas Pritsche)

Normalerweise sind auf Facebook vor allem lustige Clips von Katzen oder Fail-Videos die erfolgreichsten Klick-Hits. Dass in den sozialen Netzwerken aber auch durchaus politische Inhalte rasend schnell populär werden können, zeigt ein Kommentar der „Panorama“-Journalistin Anja Reschke. „Panorama“ postete Reschkes Pegida-kritischen Videokommantar am Donnerstagnachmittag erneut via Facebook und verkündete, der Clip von Juli letzten Jahres sei der erfolgreichste Beitrag des NDR im Jahr 2018 gewesen. Insgesamt sahen das Video nach Angaben des NDR schon sechs Millionen Nutzer.

In dem Kommentar kritisiert Reschke Pegida-Demonstranten scharf. „Dass Menschen im 21. Jahrhundert völlig schamlos bei hellem Tageslicht rufen, dass Menschen sterben sollen, offenbart ein solches Ausmaß an Werteverlust, das vor einiger Zeit wirklich unvorstellbar gewesen wäre“, bekannte die Journalistin eine klare Kante. Hintergrund der Kritik war eine Demonstration in Dresden im Juli 2018, auf der die Protestierenden „Absaufen, absaufen“ skandiert hatten. Gemeint war offenbar ein Rettungsschiff der Hilfsorganisation „Lifeline“, das im Mittelmeer Flüchtlingen geholfen hatte und darauf wartete, in einen europäischen Hafen einlaufen zu dürfen.

Dass das Thema nach wie vor die Menschen bewegt, zeigen erste Reaktionen auf das Video. Bereits nach zwei Stunden verbuchte der Clip 3,4 Millionen Aufrufe und zig-Kommentare. Ein augenscheinlich Pegida-naher Nutzer schrieb: „Ach ja, wieder so eine Belehrung, für die ich Zwangsbeitrag zahlen muss“. - Aber auch Anerkennung wurde Anja Reschke zueteil. „So sieht eine Journalistin aus, die Demokratie und Pressefreiheit ernst nimmt“, lobte ein Facebook-Nutzer. Ein anderer meldete sich zu den Parolen der Demonstranten wie folgt zu Wort: „Unglaublich und abartig! #fcknzs“.