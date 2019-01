Christiane (rechts) muss ihre von Armut bedrohte Mutter regelmäßig finanziell unterstützen. (ZDF / Nicole Sommer)

Die Altersarmut in Deutschland stellt nicht nur die Sozialsysteme auf eine hohe Belastungsprobe, sondern auch viele Mehr-Generationen-Familien: Vor allem Frauen, die nicht durchgängig gearbeitet haben, kommen im Rentenalter oft in schwere Finanzprobleme. Jeder sechste Rentner in Deutschland gilt als arm. Dann sind oft die Kinder der verzweifelten Senioren gefragt, wie die ZDF-Reportage „37°: Meine Mutter, mein Sorgenkind“ an mehreren Beispielen zeigt.

Christiane traf der Hilferuf völlig unvorbereitet. „Es hat mich erschüttert. Ich kannte meine Mutter immer nur als starke Frau“, sagt sie. Gisela, zuvor eine erfolgreiche Geschäftsführerin einer Restaurantkette, hatte ein Herzinfarkt ereilt. Er hinterließ gesundheitlich, psychisch, aber eben auch finanziell schwere Spuren: Nun muss sich die Tochter um vieles kümmern, auch um eine neue Wohnung: „Es ist wie ein Rollenwechsel. Ich bin jetzt die Mutter, sie das Kind“, sagt Christiane heute.