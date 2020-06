Außergewöhnliches Projekt: Schauspielerin Annette Frier (rechts) gründete den "Chor für Menschen mit Demenz". (ZDF/Jan Rothstein)

Schauspielerin Annette Frier (46) liebt das Singen. Deshalb gründete sie im Januar 2020 einen Chor. Aber einen ganz besonderen: Die Mitglieder, die unter der Leitung von Chorleiter Eddi Hüneke Lieder einstudieren, sind an Demenz erkrankt. Das ZDF begleitete das Projekt drei Monate lang. Das Ergebnis gibt es in vier Folgen unter dem Titel „Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz“ ab 21. Juli immer am späten Dienstagabend (Teil eins um 22.15 Uhr, die weiteren Folgen um 22.45 Uhr) zu sehen.

Ist es für Demenzkranke möglich, trotz aller Einschränkungen beim gemeinsamen Singen wieder wache Momente des Glücks empfinden zu können? Wie wirkt sich das Singen sowie die Teilhabe an einer Gemeinschaft auf die Lebenssituation demenziell veränderter Menschen und ihrer Angehörigen aus? Um dies zu klären, wurden die Chormitglieder nicht nur von der stimmgewaltigen Annette Frier und - als Gaststar mit vielen Ratschlägen - Max Mutzke begleitet, sondern auch von einem wissenschaftlichen Team aus dem Bereich Altersmedizin der Goethe-Universität Frankfurt.

Stimmgewaltig: Annette Frier mit Eddi Hüneke, dem Leiter des "Chors für Menschen mit Demenz". (ZDF/Jan Rothstein)

Von der ersten Begegnung bis zum Abschluss des Projektes und dem Ergebnis der wissenschaftlichen Studie zeigt die ZDF-Reihe die nicht nur für die Chormitglieder und deren Angehörige emotionale und herausfordernde Reise. Annette Frier war selbst Teil des Chores. Darüber hinaus besuchte sie die Sänger zu Hause und begleitete die wissenschaftlichen Tests und Untersuchungen.