Mussten sich bei der Aufzeichnung der Show über Sicherheitsabstände keine Gedanken machen (von links): Jochen Schropp, Alec Völkel, Sascha Vollmer, Angelo Kelly und Sarah Lombardi. (SAT.1 / Frank Dicks)

Eigentlich hatte es im Frühjahr viel Pressewirbel um das Moderationsdebüt der ehemaligen „DSDS“-Sängerin Sarah Lombardi gegeben. Doch die damals angekündigte zweite Folge der neuen SAT.1-Showreihe „United Voices - Das größte Fanduell der Welt“, von der auch noch eine dritte Ausgabe mit internationalen Stars zu erwarten ist, wurde im März überraschend verschoben. „Programmstrategische Gründe“, hieß es damals etwas wolkig beim Sender.

Warum dürfen bei SAT.1 Fans dicht gedrängt singen?

Nehmen den Iren in die Zange (von links): Alec Völkel, Angelo Kelly und Sascha Vollmer. (SAT.1 / Frank Dicks)

Nun kommt es also zu einem Wiedersehen mit einem Phänomen, das Corona-bedingt aktuell trotzdem komplett aus der Zeit gefallen wirkt. Immerhin stehen in der Show zwei gigantische Chöre mit bis zu 300 Teilnehmern auf einer Bühne im Zentrum - mit dicht gedrängten, enthusiastisch feiernden Fans, die jeweils Songs ihrer Lieblingsmusiker und -bands zum Besten geben und gegeneinander in einen Wettstreit treten.

Wegen der Ansteckungsgefahr ist das öffentliche Singen weiterhin stark reglementiert, viele Chöre dürfen weder proben noch auftreten. Des Rätsels Lösung: Die Show wurde bereits im Herbst vergangenen Jahres vorproduziert. Diesmal messen sich Anhänger der Country-Rock-Band TheBossHoss mit Fans von Angelo Kelly.