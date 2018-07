Das Team der Mordkommission von Split mit seinem ersten Fall: Branka Maric (Neda Rahmanian) und ihre Kollegen Emil Perica (Lenn Kudrjawizki, links) und Borko Vucevic (Kasem Hoxha). (ARD Degeto / Erika Hauri)

Als die Polizei im Hafen von Split die Leiche von Ante Remic (Nenad Srdelic) findet, deutet vieles auf einen Raubmord hin. Kommissarin Branka Maric (Neda Rahmanian) findet bei Ermittlungen im Haus des Opfers jedoch, dass dessen Andenken an die Zeit als Offizier im Kroatienkrieg fehlen. Könnte der Tat ein politisches Rachemotiv zugrunde liegen? Bald wird ein weiteres Mitglied von Remics alter Kampftruppe ermordet. „Der Teufel von Split“, der erste „Kroatien-Krimi“ von 2016, will die noch nicht bewältigte Vergangenheit des Kroatienkrieges (1991 bis 1995) mit einer Korruptionsgeschichte aus der Gegenwart verquicken. Er überhebt sich arg dabei.

Dem Donnerstagskrimi von 2016 fehlt es an einem durchgezogenen Spannungsbogen. Im Dutzend werden Tätermotive angehäuft und mühsam miteinander verquickt. Immerhin: Ralph Herforth (wer es wissen will: als Branko Novak) spielt einen Baulöwen mit stoischer Gelassenheit. Man traut ihm die Teufeleien von damals genauso zu wie jene von heute. Auf der Gegenseite wirkt die Rechtshüterin Branca Maric (Neda Rahmanian) recht aufgesetzt. Immerzu muss sie beweisen, dass sie erotisierende Frau und zugleich starke Vorgesetzte sein kann - das krümmt sich oft in Posen.

Kommissarin Brankas (Neda Rahmanian) Verehrer Lado Trifunovic (Aleksandar Jovanovic) hilft ihr bei den Ermittlungen. Leicht sind die trotzdem nicht. (ARD Degeto / Erika Hauri)

Wie fast immer beim ARD-Donnerstagskrimi geht es mehr um schöne Landschaften denn starke Geschichten. Folgerichtig gibt es im Kroatien-Krimi, von dem bisher insgesamt vier Filme produziert wurden, reichlich Meer und kalkige Felsen zu sehen. Wen dies erfreut, der dürfte bei der Wiederholung dieses Sommerkrimis zur Ferienzeit gut aufgehoben sein.