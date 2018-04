"Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen", singt das Duo. Seinen Körper stellt Kollegah auch auf dem roten Teppich der Preisverleihung zur Schau. (dpa)

ie Antisemitismus-Debatte rund um die Rapper Kollegah und Farid Bang geht auch nach der Echo-Preisverleihung weiter. Der neue Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Verleihung des Echos an die Rapper Kollegah und Farid Bang als inakzeptabel kritisiert. "Solche Zeilen verletzen nicht nur Holocaustüberlebende, sondern auch ihre Familien", sagte Klein am Freitag. "Das missbraucht die Kunstfreiheit und ist inakzeptabel."

Das Bundeskabinett hatte den Diplomaten Klein am Mittwoch zum ersten Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus ernannt. Klein sagte, es sei problematisch, dass die Rapper Hunderttausende junger Menschen erreichen, sagte Klein. Einer renommierten Veranstaltung wie der Echo-Preisverleihung sei das nicht würdig.

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, bezeichnete die Auszeichnung als "verheerendes Zeichen". "Die beiden Rapper erreichen mit ihren menschenverachtenden Botschaften Millionen, meist junge, Menschen. Für viele sind sie Idole", hieß es in einer Mitteilung in der Nacht zum Freitag. Gerade erst entstehe in Deutschland die "ersehnte Sensibilität für den erstarkten Antisemitismus in unserer Gesellschaft, insbesondere an Schulen". Mitten in diese Debatte falle nun diese Auszeichnung von Musik, "die jene Phänomene zu befördern vermag".

Rapper beziehen sich auf Kunstfreiheit

Kollegah und Farid Bang hatten am Donnerstagabend einen Echo in der Kategorie Hip-Hop/Urban National bekommen. Schon ihre Nominierung hatte vorab eine heftige Diskussion um die Liedzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" ausgelöst. Die Rapper sagen, es gehe nicht um eine politische Meinung, sondern um Kunst - und das sei natürlich ein "dehnbarer Begriff".

Weder am roten Teppich, noch auf der Bühne ließ sich das Duo auf eine inhaltliche Debatte ein. Nach Kritik von Toten-Hosen-Sänger Campino sagte Kollegah: "Ich will hier keine Politikdebatte daraus machen." Später bezeichnete er Campinos Kritik als "stillos" und warf diesem vor, sich als moralische Instanz aufgespielt zu haben. Nach der Verleihung sagte Farid Bang im Vox-Interview: "Wir feiern heute, und wer sich jetzt noch aufregen will, dass wir den Echo bekommen haben, der soll es machen. Wir sind die Gewinner." (dpa)