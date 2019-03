Die Freunde Minho (Ki Hong Lee), Thomas (Dylan O'Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Frypan (Dexter Darden) und Teresa (Kaya Scodelario) (von links) müssen ein weiteres Mal mit allen Mitteln gegen scheinbar überlegene Feinde kämpfen. (ProSieben / 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Niemand soll zurückbleiben, aber nicht alle können überleben. Diesem Grundsatz müssen sich die couragierten Halbwüchsigen aus „Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste“ (2015) hin und wieder beugen. Dabei ist die apokalyptische, von Sanddünen halbverschluckte Trümmerwüste, in die New York hier verwandelt wird, eigentlich ein einziger Abenteuerspielplatz für Pubertierende mit Pfadfinderinstinkten. Nur nicht für den, der von Zombies gebissen wird und eine erhebliche Veränderung seiner Persönlichkeit befürchten muss - so wie Winston (Alexander Flores). Dem Jungen wird unter Tränen und pathetischem Gehabe eine Pistole gereicht, der Knall des Schusses lässt die Weitermarschierenden kurz innehalten. Aber große Gefühle erzeugt das epische Spektakel selbst in diesen Momenten nicht. ProSieben beschert dem Sci-Fi-Abenteuer trotzdem eine Wiederholung zur Primetime.

„Maze“ ist hier das Wort für eine von Katastrophen und Seuchen zerstörte Welt, in der Zombies und andere unsympathisch abgewrackte Zeitgenossen ihr Unwesen treiben. Thomas (Dylan O'Brien) und seinen Freunden aus dem ersten Teil, „Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth“ (2014), - darunter Winston, Minho (Ki Hong Lee), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Frypan (Dexter Darden) und nicht zuletzt Teresa (Kaya Scodelario) - wird ausgerechnet von dem undurchsichtigen Janson (Aidan Gillen, „Game of Thrones“) in einer Mischung aus Knast und Hochsicherheits-Jugendherberge ein neues Leben versprochen.

Thomas und seine Freunde geraten in eine unangenehme Lage, als sie dem Räuberhauptmann Jorge in die Hände fallen. (ProSieben / 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Doch mit Hilfe des schüchternen Aris (Jacob Lofland) entdeckt Thomas ein fürchterliches Geheimnis: Auf Geheiß der unheimlichen Ärztin Aiva Page (Patricia Clarkson, „Sharp Objects“) werden Teens sediert und in seltsame Apparate eingezwängt, um aus ihren Körpersäften ein Heilmittel gegen die große Seuche zu entwickeln. Das ist für Thomas' Clique wahrlich ein Grund zur Flucht - vollbracht mit viel Energie und Hindurchrollen unter sich schließenden Toren in letzter Sekunde. Doch die nächste Unterkunft, ein halb zusammengebrochenes Einkaufszentrum, ist wegen der dort hausenden Untoten auch nicht gerade heimelig. Gewillt, sich den Rebellen in den Bergen anzuschließen, fallen sie Räuberhauptmann Jorge (Giancarlo Esposito) und der geheimnisvollen Brenda (Rosa Salazar, „Alita: Battle Angel“) in die Hände.

So ließe sich die Handlung von „Maze - Die Auserwählten in der Brandwüste“ endlos weitererzählen, ohne doch auf etwas anderes als das immergleiche Muster zu stoßen: Gefangenschaft, Aufbegehren, Ausbruch, wilde Verfolgung mit Geballer und wieder eine Falle. Und ab und an muss einer oder eine aus dem Überlebens-Spiel aussteigen, permanent oder auch nur kurzfristig. Die Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers, „Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone“, kam Anfang 2018 in die deutschen Kinos.