Das am meisten erwartete Spiel für PS4 kommt schon nächsten Februar: "The Last of Us 2" von "Uncharted"-Erfinder Naughty Dog. (Naughty Dog / Sony)

Schneller als erwartet hat Sony einen verbindlichen Veröffentlichungstermin für sein Endzeit-Drama „The Last of Us 2“ bekannt gegeben: Das Action-Adventure um die bereits aus Teil eins bekannte Protagonistin Ellie ist das vermutlich am sehnlichst erwartete Spiel für die PS4. Zuletzt machten immer mehr Gerüchte die Runde, dass der Titel von „Uncharted“-Entwickler Naughty Dog gar nicht mehr auf der aktuellen Geräte-Generation, sondern erst auf der mutmaßlich Ende 2020 startenden erscheinenden PS5 erscheinen würde.

Umso überraschender, dass die Geschichte bereits am 21. Februar 2020 fortgesetzt wird - und das exklusiv auf PS4. Trotzdem erscheint eine spätere Umsetzung für die wahrscheinlich nur wenige Monate danach in den Regalen stehende PS5 zumindest wahrscheinlich.

Kommt mit jeder Menge schicken Extras, vor allem die Ellie-Figur sieht vielversprechend aus: die Collector's Edition von "Last of Us 2" ist die exklusivste und teuerste Version des Adventures. (Naughty Dog / Sony)

Natürlich hat Sony für eine Veröffentlichung mit solchem Renommee auch die Sammler im Blick: Die liebäugeln nämlich mit der exklusiven Collector's Edition, die neben Spiel, Steel-Book, Mini-Artbook, Emaille-Ansteckern, Lithografie, Stickern und Armband eine edle Figur von der Gitarre-spielenden Ellie mitbringt. Obendrein winken wie gehabt digitale Extras. Die bekommen allerdings auch solche Spieler, die stattdessen zur Digital Deluxe Edition greifen.

Wer stattdessen die Special Edition kauft, kommt immer noch in den Genuss von Steel-Book, Artbook sowie einem dynamischen PS4-Design und einem Set aus PSN-Avataren. Digitale Vorbesteller erhalten einen PSN-Avatar sowie zwei Ingame-Boni - nämlich eine Verbesserung von Ellies Munitionskapazität sowie ein Fertigungshandbuch mit Zugriff auf neue Rezepte und andere Verbesserung.