Wer an die großen Pop-Meisterwerke der 80-er denkt, hat vielleicht auch dieses Cover vor Augen: Prince' Meilenstein "1999" wird als "Super Deluxe"-Edition mit 35 unveröffentlichten Tracks neu aufgelegt. (Warner)

Im Jahr 1982 erschien „1999“ - die Platte, mit der die Superstar-Phase von Prince begann: Auf seinem fünften Studioalbum spielte Prince Rogers Nelson Funk-Gitarre zu Synthesizern und Drumcomputer, statt zu Bläsern und Schlagzeug, was die Songs mit einer roboterartigen Kälte ausstattete - fortan bezeichnet als „Minneapolis Sound“. Der 2016 verstorbene Musiker sah die Apokalypse für das Jahr 2000 kommen und tauchte seine Zukunftsvision in eine lilafarbene New-Wave-Ästhetik.

Mit der „Super Deluxe Edition“ bringen Prince' Nachlassverwalter und die Plattenfirma Warner Music jetzt auf zehn LPs beziehungsweise fünf CDs und einer DVD ein angemessenes Reissue des Klassikers heraus. Die insgesamt 35 neuen Tracks lassen erahnen, welche gigantische Menge an Ausgangsmaterial den einzelnen Prince-Platten zugrunde lag. In diesem Fall geht es um die arbeitsintensive Periode des Meisters in den Jahren 1981 und 1982. Neben dem Doppelalbum-Remaster enthält die Box zahlreiche B-Seiten, Remixe und bisher unveröffentlichte Live-Performances (Detroit und Houston, 1982). Ergänzt wird die neue Edition durch Prince' handgeschriebene Lyrics (etwa zu „Little Red Corvette“), seltene Fotografien von Allen Beaulieu sowie exklusive Liner Notes von „Rolling Stone“-Autor David Fricke und Guns-n'-Roses-Bassist Duff McKagan.

Bereit für die Apokylpse? 1982 veröffentlichte Prince "1999" - das Album, mit dem seine Superstar-Phase begann. (Warner/Allen Beaulieu)

Das Beste aus zwei Welten

Aficionados dürften sich vor allem über die 24 Raritäten aus der Schatztruhe „The Vault“ freuen, dem sagenumwobenen Archiv von Prince. Für diese Veröffentlichung wurden unter anderem „You're All I Want“ und „Vagina“ freigegeben. Letzterer Song unterstreicht einmal mehr Prince' Spiel mit der eigenen Sexualität, die er als „half-boy, half-girl“ und „the best of both worlds“ stets im Unklaren beließ.

Eindeutig zu bemängeln sind bei dieser üppigen Neuauflage die vielen Single-Versionen, die hier nichts anderes sind als Albumfassungen, die jeweils nach der Hälfte der Titel-Spielzeit ausgeblendet werden. Man verschwendet hier den Platz einer ganzen CD, die man mit weiteren seltenen Aufnahmen hätte füllen können. Die wiederum konnte man entweder nicht veröffentlichen, weil sie nicht mehr auffindbar waren (wie etwa das verschollene Piano-Demo von „Raspberry Berret“), oder man wollte sie einfach nicht herausbringen. Im Falle des essenziell wichtigen Tracks „Extraloveable“ ist das gar nicht zu erklären, bei „Lust U Always“ dürfte es der Reputationsbewahrung dienen - in dem Song droht Prince einer Frau mit Vergewaltigung, sollte sie sich nicht herumkriegen lassen.

Dennoch veranschaulicht die Wiederveröffentlichung, dass die Phase zwischen „1999“ und dem nachfolgenden Megaseller „Purple Rain“ (1984) vielleicht die aufregendste und kreativste überhaupt in Prince' Karriere war. Wie die brandneue Konzertaufnahme beim Houston Summit im Dezember 1982 zeigt, war der kleine Mann aus Minnesota damals für sich selbst schon der größte Künstler aller Zeiten, obwohl „1999“ für den Rest der Welt erst Monate später zum Hit wurde. Prince nahm bei den damaligen Live-Shows schon all das vorweg, was ihn auf „Purple Rain“ endgültig zum Superstar machte: seine Markenfarbe Lila, seine herausragenden Live-Qualitäten und eine Musik, die ihn für immer von allen anderen unterscheiden sollte.