Gehören ebenso zum "Apple Arcade"-Angebot wie bekannte Marken: Indie-Games wie "The Pathless", "Where Cards Fall" oder "Hot Lava". Exklusiv sind diese Titel aber nicht - sie erscheinen auch für PC und Konsolen. (Annapurna Interactive, Snowman, Klei Entertainment)

Gerade erst hat Google die Gaming-Welt mit der Ankündigung seines Streaming-Dienstes Stadia in Aufregung versetzt, da biegt mit Apple auch schon der nächste Computer- und Internet-Konzern mit einem neuen Gaming-Angebot um die Ecke: So stellte der iPhone- und Mac-Hersteller neben „Apple News+“ und „Apple TV Channels“ seinen neuen Abo-Service „Apple Arcade“ vor. Hierfür verspricht der Konzern über 100 neue, teils exklusive Spiele. Einige davon wurden mithilfe von Apple-Geldern finanziert und stammen aus der digitalen Feder von renommierten Designern wie Hironobu Sakaguchi („Final Fantasy“), Ken Wong („Alice: Madness Returns“) oder Will Wright („Sim City“, „Die Sims“).

Apple verspricht zudem Plattform-übergreifendes Gaming - die Apps sollen auf iPhones, iPads, Apple TV und Macs laufen und sich sogar nahtlos fortsetzen lassen. Das Spielen soll aber auch ohne Online-Verbindung möglich sein.

Mit "Beyond a Steel Sky" setzt der britische Entwickler Revolution seinen 16-Bit-Adventure-Klassiker "Beneath a Steel Sky" fort. (Revolution Software)

Nicht jedes Game darf in die „Apple Arcade“

Free-to-Play-Games dürfen nicht ins Premium-Angebot. Apple pocht auf eine Art Reinheitsgebot, das die komplette Abwesenheit von Kostenfallen wie In-App-Käufen und Werbung vorsieht. Mindestens die Hälfte der aktuell im App Store feilgebotenen Software dürften damit für eine Veröffentlichung über „Apple Arcade“ ausgeschlossen sein. Es sei denn, die jeweiligen Entwickler und Publisher bauen ihre Mobile-Hits extra für die neue Vertriebs-Plattform um.

Kloppereien im Klotzkopf-Kosmos: "LEGO Brawls" erscheint ebenfalls auf Apple Arcade. (LEGO)

Mit welchen Spielen Apple den Kanal - abgesehen von den erwähnten „über 100 neuen Spielen“ - unterfüttern will, ist unklar: Wird hier schlicht und ergreifend der Ingame-Käufe-freie Teil des App Stores gespiegelt - oder handelt es sich um ein eigenständiges und von der etablierten Verkaufs-Plattform unabhängiges Format? Mehr wird man wohl erst im Herbst erfahren: Dann soll „Apple Arcade“ auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac durchstarten. Auch die Preise sollen dann kommuniziert werden. Für Viel-Spieler dürfte der Abo-Dienst interessant sein, weil auch Features wie Account-Sharing möglich sind.

Die öffentliche Zuwendung von Apple in Richtung Games-Branche ungewöhnlich: Obwohl der Konzern den Erfolg von iPhone, iPad und davor dem iPod nicht zuletzt dem gigantischen Spiele-Angebot des App Stores verdankt, hat Apple stets die Anfertigung eigener Game-Controller, Spiele-Konsolen oder dedizierter Games-Angebote verweigert. Allerdings befindet sich der Konzern in einer Umbauphase und will mit Abo-Diensten wie Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade neue Erlösquellen fernab der nachlassenden iPhone-Verkäufe erschließen.