Für Spiele-Abende der besinnlichen Art taugt das "PlayStation-Brettspiel" - natürlich mit lokalem Mehrspieler-Modus! (Sony)

Fiktive Games-Projekte, Brettspiele und sogar chemische Experimente, um die Performance von Spielern zu steigern: Wie jedes Jahr hat die Games-Branche auch am 1. April 2018 eine volle Breitseite schräger Gags abgefeuert - und wir haben die gelungensten davon gesammelt.

Für lange Gesichter hat zum Beispiel ein Aprilscherz von „Kingdom Come: Deliverance“-Macher Warhorse gesorgt, der kurzerhand Patch-Version 1.5 ankündigte - und die sollte neben diversen Detail-Verbesserungen sowie „Skins“ für Pferde etwas ins Spiel bringen, das die meisten Gamer so gar nicht mögen: Loot-Boxen!

Skins fürs eigene Pferdchen und Fummel aus der Lootbox: "Kingdom Come Deliverance" macht sich über die von Mikro-Transaktionen besessene Konkurrenz lustig. (Warhorse Studios)

Ähnlich brutal war für viele Fans die Ankündigung des deutschen Traditions-Entwicklers Factor 5, seine Kult-Serie „Turrican“ endlich um einen vierten Titel zu bereichern - und der sollte einer Meldung zufolge Switch-exklusiv erscheinen. Auch ein Soundtrack von 8-Bit- und 16-Bit-Kult-Musikus Chris Hülsbeck wurde versprochen. Aber natürlich ist nichts von alledem in der Mache - das Studio hat seine Anhänger schlicht hinters Licht geführt und dabei bestimmt so manches Retro-Herz gebrochen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit einer Fake-Nachricht von Capcom: Der japanische Hersteller bildet Screenshots aus dem angeblichen Projekt „Megaman: Date my Robot Master“ an - eine skurrile Kombination aus im „Megaman“-Kosmos angesiedelter Visual-Novel und Dating-Sim. Vermutlich würden sich für das Projekt sogar genug Käufer finden, aber selbstverständlich handelt es sich auch in diesem Fall nur um einen - zudem äußerst gelungen visualisierten - Witz. Ein Fall für Action-Liehaber könnte dagegen „Cuisine Royale“ werden - ein „PUBG“-Spin-off, das fürs Eliminieren der 99 Gegner auf zweckentfremdete Küchen-Utensilien setzt - bone Appétit!

Mein Lover, der Roboter: Capcom legte seine Fans mit der Meldung zur Dating-Sim "Megaman: Date my Robot Master" aufs Kreuz. (Capcom)

Zubehör-Spezialist Razer wiederum macht sich vor allem um mangelnde Gamer-Performance Sorgen: Einem Video-Clip des Herstellers zufolge sind seine Produkte perfekt, aber sie scheitern immer wieder an den Beschränkungen seiner menschlichen Kunden. Darum hätte man die Substanz „Venom v2“ entwickelt, die Reaktionsgeschwindigkeit und Aufnahme-Fähigkeiten der Spieler mithilfe von Nano-Technologie auf Superhelden-Level hebt.

Etwas weniger spektakulär war die Ankündigung von Niantic, ein Update für sein Mobile- und AR-Spiel „Pokémon Go“ zu veröffentlichen, das die Hosentaschen-Monster in 8-Bit-Pixel-Kreaturen verwandelt. Immerhin wären Pikachu, Glumanda & Co. damit wieder stilecht - schließlich startete die Serie auf dem Gameboy. Ebenfalls nicht unbedingt witzig, aber dafür besonders aufwendig ist der April-„Scherz“ von „Path of Exile“-Macher „Grinding Gear Games“: Die Neuseeländer haben für ihr Action-Rollenspiel einen zeitgemäßen „Battle Royale“-Modus angekündigt - und ihn dann auch tatsächlich geliefert! Wer den spielbaren Aprilscherz antesten will, bekommt auf der unten verlinkten Website alle Infos, benötigt wird dafür die PC-Version des Rollenspiels.

Ein Aprilscherz, der vielen Fans weh getan hat: Factor 5 kündigte eine Switch-exklusive Fortsetzung seiner "Turrican"-Reihe an - doch die Screenshots auf der Rückseite der Box stammten allesamt aus alten Serien-Teilen und entlarvten "Turrican 4" schnell als April-Schwindel. (Factor 5)

Wem nach so viel bizarrem Games-Humor nicht mehr nach Zocken zumute ist, der hält sich am besten an Sonys PlayStation-Brettspiel: Mit dem lassen sich eigene Trophäen erstellen, außerdem verfügt es über einen „lokalen Dreispieler-Modus“.