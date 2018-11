Niedliche Haustiere, die man im Vorgarten fängt: Könnte so ein "Pokémon Go"-ähnliches Mobile-Spiel in Blizzards "World of Warcraft"-Welt aussehen? (Blizzard)

Der Hype um „Pokémon Go“ ist zwar längst vorbei, aber der anfangs märchenhafte Erfolg des Mobile-Games weckt noch immer Begehrlichkeiten und inspiriert Nachahmer. Nicht nur „Go“-Entwickler Niantic selbst arbeitet mit „Harry Potter: Wizards Unite“ derzeit an einem ähnlich angelegten Spiel. Offenbar ist auch „Warcraft“- und „Diablo“-Hersteller Blizzard von dem Konzept angetan: Einem aktuellen Bericht der US-Plattform „Kotaku“ bei dem im kalifornischen Irvine ansässigen Studio längst ein Mobile-Titel im „Warcraft“-Universum - dem Augmented-Reality-Spiel von Niantic nicht unähnlich. Tatsächlich sind Spiel-Features nach „Pokémon“-Vorbild für Fans der Serie nichts Neues: Auch in „World of Warcraft“ darf man Haustiere einfangen und gegeneinander antreten lassen. Kein Wunder: Immerhin ist der ehemalige „WoW“-Projektleiter Cory Stockton ein ausgesprochener Freund der Nintendo-Serie.

Wie genau der Titel aussehen wird, ist noch unklar. Aber die Aussicht darauf, in der echten Welt Jagd auf Orks und andere Blizzard-Bestien zu machen, dürfte viele Fans ansprechen - vorausgesetzt, Blizzard überwindet sein jüngstes Mobile-Trauma und kann seine Anhänger von einem mobilen Spielkonzept überzeugen. Denn auf seiner letzten Hausmesse, der „BlizzCon“ in Anaheim, hat der Hersteller durch die Ankündigung des Smartphone-Titels „Diablo Immortal“ seine User so in Rage versetzt, dass ein massiver Shitstorm die Folge war. Vermutlich wird man deshalb zunächst vorsichtig sein, bevor man eine „Go“-ähnliches „Warcraft“-Spiel offiziell ankündigt.