Das KaDeWe ist nach wie vor eines der größten Warenhäuser Europas. (Carsten Koall/Getty Images)

Das Kaufhaus des Westens wird zum Star einer ambitionierten Eventserie: Die Regisseurin Julia von Heinz („Katharina Luther“, „Tatort - Für immer und dich“) wird im Auftrag von ARD Degeto und RBB eine sechsteilige Miniserie über das berühmte Berliner Luxuswarenhaus inszenieren. „KaDeWe“, so der schlichte Titel des Formats, ist als Historiendrama von epischen Proportionen angedacht und soll einen Zeitspiegel gesellschaftspolitischer Veränderungen darstellen. Die Handlung wird sich rund um vier Leute zu Zeiten der Weimarer Republik drehen - „Babylon Berlin“ lässt grüßen. Die Dreharbeiten der Koproduktion von UFA Fiction und Constantin Television/Moovie sind für 2020 angesetzt.

Von Heinz legt ihren künstlerischen Ansatz als Filmemacherin folgendermaßen dar: Sie wolle ganz im Sinne Lion Feuchtwangers handeln und keine seichte Unterhaltung bieten, „während der Planet zerrissen werde“. Der Autor stellt für die Regisseurin die „bedeutsamste literarische Stimme dieser Zeit“ dar. Die Ära der Weimarer Republik sei für von Heinz „eine Zeit - ähnlich fragil und chaotisch wie die unsere - und dabei voller Freiheiten, Verheißungen und Möglichkeiten.“ Von Parallelen zur Gegenwart ist also auszugehen: „KaDeWe“ betrachtet die vielfach ausgezeichnete Filmemacherin demnach als „eine große Freundschafts- und Familiensaga, eine lesbische Liebesgeschichte gegen alle Widerstände und ein Statement zu unserer Gegenwart.“

Julia von Heinz (Mitte) ist als Regisseurin sehr vielseitig: Neben Krimis und Historienstoffen inszenierte sie beispielsweise auch die Familienkomödie "Hanni & Nanni 2" mit Jana (links) und Sophia Münster. (2012 Getty Images / Nadine Rupp)

Auch die beiden Produzenten Benjamin Benedict („Lotte am Bauhaus“) und Oliver Berben („Parfum“) sind von den Ideen ihrer Regisseurin begeistert: „Julia von Heinz hat einen besonderen, zeitgemäßen Ansatz gefunden, der die Historie auf eine ganz neue Weise in Bezug zu unser aller Gegenwart setzt.“ Auch beim Kaufhaus selbst sei man voller Vorfreude: „Wir sind sehr gespannt auf die filmische Umsetzung unserer Historie“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Ob dem deutschen TV-Publikum mit „KaDeWe“ ein neues, anspruchsvolles Fernseh-Format im Stil von „Babylon Berlin“, „Charité“ oder „Das Boot“ ins Haus steht, zeigt sich im kommenden Jahr.