Öffentlich-rechtliches Fernsehen steckt in einer Akzeptanzkrise. Gleichwohl bringen die Deutschen ARD und ZDF mehr Vertrauen entgegen als allen anderen Medienangeboten. (Pexels)

„Lügenpresse“, „Fake News“ - Begriffe, die seit geraumer Zeit insbesondere von Menschen am äußeren politischen Rand skandiert werden, um ihrem Medien-Misstrauen Ausdruck zu verleihen. Nun hat jedoch eine repräsentative Umfrage der Mainzer Publizistik herausgefunden, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung den etablierten Medien nach wie vor Glauben schenkt. So stellten die Wissenschaftler der Johannes Gutenberg Universität fest, dass 44 Prozent der Studienteilnehmer bei wichtigen Themen ihr Vertrauen in die Medien setzen. Vor zwei Jahren lag der Wert noch bei 42 Prozent.

Allerdings habe sich mittlerweile auch ein fester Kern an Kritikern und Skeptikern herausgebildet. Es verwundert daher nicht, dass ein Viertel der Befragten die nachfolgende Aussage bejahte: „Die Medien arbeiten mit der Politik Hand in Hand, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren.“ Viele Teilnehmer äußerten zudem ihre Besorgnis über die Entfremdung von Medien und Menschen - 27 Prozent glauben, dass die Medien schon längst den Kontakt zur Bevölkerung verloren haben. Im Vorjahr waren lediglich 18 Prozent der Befragten dieser Meinung.

Eine Studie enthüllt, dass es um das Medienvertrauen der Deutschen nicht so schlecht bestellt ist, wie befürchtet. Allerdings sind auch sinkende Werte feststellbar. (pixabay / Michael Gaida)

Gütesiegel „öffentlich-rechtlich“

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Vertrauenswerte von Medium zu Medium starke Unterschiede aufweisen: 21 Prozent vertrauen Meldungen, die sie mittels Suchmaschinen finden, gerade mal vier Prozent vertrauen den Meldungen in den sozialen Medien. Hingegen kann sich der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk bei seinen Nachrichten auf einen starken Vertrauenswert von 65 Prozent berufen - allerdings lag der 2018 noch bei 72 Prozent. Regionalzeitungen erreichen einen Wert von 63 Prozent, überregionale Blätter kommen gerade mal auf 49 Prozent.

Thematische Abweichungen sind ebenfalls erkennbar: So gaben nur 20 bis 25 Prozent an, dass sie Nachrichten über den Islam oder Flüchtlingskriminalität für bare Münze hielten. 1.200 Bürger ab 18 Jahren nahmen zwischen Oktober und November des vergangenen Jahres an der Umfrage via Telefon teil.