Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2007 holte das DHB-Team den Titel. Im kommenden Jahr bei der WM in Dänemark und Deutschland will das Team von Bundestrainer Christian Prokop für eine ähnliche Sensation sorgen. (DHB / Sascha Klahn)

Die 26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet von Donnerstag, 10. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, in Dänemark und Deutschland statt. Die vier Spielorte hierzulande sind Berlin, Köln, München und Hamburg. Weit reisen in diese Städte muss der Handball-Fan nicht zwangsläufig. Denn die Heim-WM wird im kommenden Jahr im Free-TV übertragen. ARD und ZDF haben sich mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports auf eine Übertragung der TV-Rechte für das Turnier geeinigt.

Die Vereinbarung zur WM umfasst neben Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland auch die Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025. Zusätzlich zur EHF-Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurden auch die Rechte an der EM 2020 und 2022 erworben.

Christian Prokop trat im vergangenen Jahr die Nachfolge von Dagur Sigurosson als Bundestrainer der Handball-Nationalmannschaft an. (DHB / Sascha Klahn)

ZDF-Intendant Thomas Bellut sagt über den gerade erst abgeschlossenen Deal: „Handball ist eine großartige Mannschaftssportart. Viele von uns erinnern sich noch bestens an das 'Wintermärchen', die Heim-WM 2007, als Deutschlands Handballer im eigenen Land Weltmeister wurden, und auch an die großartigen Momente mit dem Gewinn der Europameisterschaft 2016. Wir freuen uns, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der kommenden WM in Dänemark und Deutschland live zeigen zu können und bis 2025 durch die Übertragungen der Endturniere von Welt- und Europameisterschaften auch Kontinuität in der Berichterstattung zu ermöglichen.“

Tatsächlich war eine Handball-Weltmeisterschaft der Männer zuletzt 2013 live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Turnier 2015 wurde kurzfristig auf der Bezahlplattform Sky gezeigt. Beim letzten internationalen Wetteifern wurden die Spiele von einem DHB-Sponsor im Internet übertragen.

Das Eröffnungsspiel der IHF-Handball-WM, Deutschland - Korea, am Donnerstag, 10. Januar, in Berlin (Anwurf: 18.15 Uhr) zeigt das ZDF live, ebenso wie die Begegnungen Deutschland - Brasilien am Samstag, 12. Januar (Anwurf: 18.15 Uhr), und Deutschland - Frankreich am Dienstag, 15. Januar (Anwurf: 20.30 Uhr). Das Erste überträgt live die Partie Deutschland - Russland am Montag, 14. Januar (Anwurf: 18 Uhr), sowie das letzte Gruppenspiel des deutschen Handball-Nationalteams gegen Serbien am Donnerstag, 17. Januar (Anwurf: 18 Uhr). Ein mögliches deutsches Halbfinale wäre live im Ersten zu sehen, ein Finale der Handball-WM mit Deutschland am Sonntag, 27. Januar, live im ZDF.