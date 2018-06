Auf der Suche nach der Tochter macht Nick Tschiller (Til Schweiger) in "Off Duty" auch in Moskau Halt. (Warner)

Eigentlich geht der „Tatort“ ab nächster Woche in die Sommerpause. Für Til Schweiger macht das Erste allerdings eine Ausnahme - über die sich der Regisseur aber wohl kaum freuen dürfte: „Off Duty“, Schweigers vor zwei Jahren grandios gefloppter Kino-„Tatort“, feiert am Sonntag, 8. Juli, Fernsehpremiere. Inmitten alter Wiederholungen und kurz vor Ende der Fußball-WM dürften dann wohl nur die wenigsten Zuschauer einen neuen Sonntagskrimi auf dem Schirm haben.

„Tschiller: Off Duty“ war im Februar 2016 gestartet und lockte nur rund 280.000 Zuschauer in die Kinos. Von der Presse erhielt der Film gemischte Kritiken. So lobte der „Stern“ den Film als „großartiges Old-School-Actionkino, das es so bisher in Deutschland nicht gegeben hat“. Die Agentur teleschau hingegen urteilte: „Was unterm Strich bleibt: blutige Nasen, viel Krawumm, sinnfreie Dialoge und null 'Tatort'-Feeling.“

Er darf nicht fehlen in einem Tschiller-"Tatort": Yalcin Gümer (Fahri Yardim), die gute Seele des Hamburg-Krimis. (Warner)

„Off Duty“ ist der fünfte Einsatz von Til Schweiger als Hamburger Kriminalhauptkommissar Nick Tschiller und Fahri Yardim als sein Kollege Yalcin Gümer. Die Dreharbeiten zu einem sechsten Film mit dem Duo sollen voraussichtlich im Februar oder März 2019 beginnen.