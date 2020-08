Herbert Knaup und Sabine Postel locken mit der ARD-Serie "Die Kanzlei" Millionen Fans vor die Bildschirme. (ARD / Georges Pauly)

Die neue Staffel „Die Kanzlei“ beschert dem Ersten einen wahren Sommer-Quotenrenner: Auch in der zweiten Folge lockte die Serie viele Zuschauer vor die Bildschirme. Nachdem die Auftaktepisode in der letzten Woche mit einer Zuschauerzahl von 4,21 Millionen und einem Marktanteil von 16 Prozent punktete, steigerte Folge 2 unter dem Titel „Heiße Fracht“ den Erfolg sogar: 4,44 Millionen Zuschauer schalteten zur Primetime ein und sorgten für einen Marktanteil von satten 17,5 Prozent - und damit für den Quotensieg am Dienstagabend. Mit 9,3 Prozent Marktanteil erreichte die Episode auch die junge Zielgruppe.

Mit Sabine Postel und Herbert Knaup in den Hauptrollen handelt die Serie vom Anwaltsduo Isa von Brede und Markus Gellert. Die müssen sich in der kommenden Folge „Feuer und Flamme“ (Dienstag, 18.8., 20.15 Uhr) mit einer veritablen Katastrophe herumschlagen: Ihre Anwaltskanzlei geht in Flammen auf, ebenso die darüberliegende Wohnung. Plötzlich sitzt das Duo auf der Straße - und muss sich fragen, wer dafür verantwortlich sein könnte.