In den 60-er und 70er-Jahren wurde Aretha Franklin zum Weltstar. Nun liegt die Sängerin angeblich im Sterben. (Express Newspapers/Getty Images)

Große Sorge um Aretha Franklin: Die legendäre Soul-Diva liegt offenbar im Sterben. Das berichtet das Portal „Showbiz 411“. Die 76-Jährige sei schwer erkrankt, und ihre nächsten Angehörigen hätten sich bereits bei ihr in Detroit eingefunden. Die Familie bittet um Privatsphäre und Gebete für die „Queen of Soul“.

Details zu Franklins Gesundheitszustand sind nicht bekannt, und ob die aktuellen Leiden etwas mit ihrer Krebserkrankung zu tun haben, ist ebenfalls unklar. Die Krankheit war 2010 bei ihr diagnostiziert worden. Ihr letztes Konzert spielte die mehrfache Grammy-Gewinnerin im November 2017 für Elton Johns AIDS-Stiftung.

Als Aretha Franklin "Respect" von Otis Redding sang, wurde der Titel zu einem Jahrhundert-Hit. (Keystone/Getty Images)

Ihr erstes Album veröffentlichte die First Lady des Soul 1962, ihren größten Hit landete sie dann 1967 mit ihrer Interpretation von „Respect“ (im Original von Otus Redding). Aretha Franklin wurde vom „Rolling Stone“ einst zur besten Sängerin aller Zeiten gekürt, außerdem wurde sie schon 1987 als damals erste Frau in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen.