Mord oder Selbstmord? Die Frage ist bis heute ungeklärt. Am 18. Januar 2015 starb der argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman. Journalisten und Kriminologen weltweit beschäftigten sich mit dem hochbrisanten Fall. (ZDF / Fabian Marelli)

Es ist der Abend des 18. November 2015. Im teuersten Wohnviertel der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires versuchen eine besorgte Mutter, die ihren Sohn den ganzen Tag über nicht erreicht hat, sowie mehrere Bodyguards in eine Luxuswohnung einzudringen. Als sie eintreten, bietet sich ein schrecklicher Anblick. Alberto Nisman, der sich als Sonderstaatsanwalt um die Aufklärung des antisemitischen Bombenattatents auf das jüdische Sozialwerk AMIA, das 1994 in Buenos Aires verübt wurde und 85 unschuldigen Menschen das Leben kostete, kümmerte, liegt tot in einer Blutlache. Neben der Leiche findet man eine Pistole sowie eine leere Patronenhülse - Mord oder Selbstmord? Das ZDF zeigt nun die Dokumentation „Tödliche Ermittlungen - Wie starb Staatsanwalt Alberto Nisman?“, über den ungelösten Fall, der Journalisten und Kriminalisten weltweit umtrieb.

Dabei handelt es sich um eine kondensierte Spielfilmfassung der sechsteiligen Dokureihe „Nisman - Tod eines Staatsanwalts“, die gemeinsam von Netflix und dem ZDF produziert wurde und deren erste Folge am 31. Januar auf ZDFinfo zu sehen war. Aktuell ist die komplette Dokureihe noch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Diesen Fall auf Spielfilmlänge herunterzubrechen, ist eine Herausforderung, denn er ist ebenso mysteriös und verworren wie geopolitisch. Eine Kette geheimer Abkommen zwischen gleich fünf Staaten inklusive deren Geheimdienste ist eng mit Nismans Tod verwoben. Argentinien, Iran, Israel, Großbritannien und Deutschland spielen eine Rolle.

Emmy-Preisträger Justin Webster versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. (ZDF / Lucas Gath)

Der britische Filmautor und Emmy-Preisträger Justin Webster stellt sich dem Versuch, durch die Befragung dutzender Zeugen in Argentinien und den USA etwas Licht in das Dickicht aus Beschuldigungen, Intrigen und Gerüchten zu bringen, die sich rund um den Tod des argentinischen Lebemanns ranken. Freitod oder Mord - diese Frage spaltete die argentinische Gesellschaft und hinterlässt bis heute eine klaffende Wunde.