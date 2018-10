Prominente Serien-Helden, ein umfangreicher Management-Teil und Cartoon-artige Grafik wie bei den bekannten "Pop!"-Figuren: "Assassin's Creed Rebellion". (Ubisoft)

Wer Spaß an Bethesdas Mobile-Hit „Fallout Shelter“ hatte, dem könnte auch Ubisofts neues Kuttenträger-Abenteuer für iOS- und Android-Geräte gefallen: In „Assassin's Creed Rebellion“ kümmert sich der Spieler um seine eigene Assassinen-Bruderschaft. Dafür tippt er seine Meuchler-Kollegen wie in dem Bethesda-Titel an und weist ihnen Aktionen zu, während sie durch einen Puppenhaus-ähnlichen Gebäude-Querschnitt wuseln.

Mit von der Partie sind Serien-Promis wie Ezio Auditore oder Shao Jun, sogar Film-Held Aguila lauert auf seinen Einsatz. Denn während sich die Mannschaft in der Assassinen-Festung um Ressourcen und die Verbesserung von Fähigkeiten kümmern, rücken drei von ihren Kollegen aus, um unter Echtzeit-Regie des Spielers Templer-Festungen zu infiltrieren. „Rebellion“ spielt vor allem zur Zeit der spanischen Inquisition, bietet aber außerdem eine neue Version des Animus: Mit dessen Hilfe können Spieler mehrere vergangene Epochen erkunden, um auf die Suche nach wichtigen Erinnerungsfragmenten zu gehen.

Die Seitenansicht der Assassinen-Basis erinnert an Bethesdas "Fallout Shelter" und scheint auch ähnlich bedient zu werden. (Ubisoft)

„Assassin's Creed Rebellion“ soll am 21. November für iOS- und Android-Smartphones sowie -Tablets erscheinen. Wer sich schon jetzt über die Produkt-Homepage (siehe Link) für den Download registriert, bekommt zur Veröffentlichung ein Belohnungs-Paket spendiert, das unter anderem Waffen aus dem jüngsten Serien-Hauptteil „Assassin's Creed: Odyssey“ enthält.