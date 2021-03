Alexander Kekulé (links) und Karl Lauterbach (Mitte) waren bei "Markus Lanz" unterschiedlicher Meinung. Der Journalist Gregor Peter Schmitz lauschte ihrem Disput interessiert. (Screenshot ZDF)

Er sei der „Gesundheitsminister der Herzen“, so Markus Lanz: Der SPD-Politiker Karl Lauterbach war in der Tat schon häufiger in Politik-Talkshows zu Gast. In der jüngsten Ausgabe der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ legte er sich verbal mit dem ebenfalls eingeladenen Virologen Alexander Kekulé an, es ging um den derzeit viel diskutierten, vorübergehenden Stopp des AstraZeneca-Impfstoffs.

„Als Bundesgesundheitsminister hätte ich wahrscheinlich erst die EMA-Entscheidung abgewartet“, erklärte Lauterbach. Denn der Nutzen der Impfung überwiege klar dessen Komplikationen. Kekulé sah dies ein wenig anders: Es gebe durchaus wissenschaftliche Hinweise auf eine „bisher nicht gesehene Assoziation“. Die Frage, welche man sich nun stellen müsse, sei: „Ist das die Spitze eines Eisbergs, die man da sieht? Oder ist das ein sehr seltenes Phänomen, was man in Kauf nehmen kann?“

Die Runde bei "Markus Lanz" (von links): Der Gastgeber Markus Lanz, CDU-Politiker Tilman Kuban, Journalistin Cerstin Gammelin, Virologe Alexander Kekulé, SPD-Politiker Karl Lauterbach und Journalist Gregor Peter Schmitz. (Screenshot ZDF)

„Das Ziel muss sein, das Vertrauen in die Impfungen insgesamt zu erhalten“

Er selbst habe sich für einen Impfstopp ausgesprochen, weil zuvor bereits andere Länder die Impfungen mit AstraZeneca eingestellt hätten. Das oberste Ziel sei, „das Vertrauen in die Impfungen insgesamt zu erhalten“, so Kekulé. Dafür müsse man mit den Informationen offen umgehen. Die Tatsache, dass die EMA den Impfstoff nun doch weiterempfehle, sei, seiner Einschätzung nach, „eine politische Entscheidung“.

Lauterbach sah dies anders: Selbst wenn man davon ausgehe, dass die Thrombose auf den Impfstoff zurückzuführen sei, so trete diese immer noch „sehr selten“ und relativ kurz nach der Impfung auf. Eine „Spitze des Eisberges“, was bedeute, dass im Nachhinein weitere Fälle entdeckt würden, sehe er deshalb nicht.

Der SPD-Gesundheitsexperte erklärte weiter: Die Sinusvenenthrombose habe nichts mit einer gewöhnlichen Thrombose zu tun. Sie gehe fast immer mit „schwerwiegenden Symptomen“ einher. Da diese nur selten aufträten, folge er der Einschätzung der europäischen Zulassungsbehörde. Überhaupt wies Lauterbach den Vorwurf, die EMA wurde auf politischen Druck handeln, entschieden zurück: Die Daten seien durchaus „genau angeschaut“ und international abgeglichen worden. „Das war schon eine wissenschaftliche Entscheidung.“