Der "Atari Retro Handheld" bringt Klassiker-Ambiente für die Hosen- oder Handtasche. (Atari / Blaze)

Die Nostalgie-Welle schwappt weiter durchs Gaming-Business: Der auf Retro-Technik spezialisierte Hersteller Blaze hat nun eine portable Hommage an Ataris berühmte 2600-er- oder „VCS“-Konsole angekündigt. Das schlicht mit „Atari Retro Handheld“ betitelte Kleinst-Gerät soll noch Ende des Jahres erscheinen und ist zumindest in England schon vorbestellbar. Die Mini-Konsole bietet für vergleichsweise günstige 45 Dollar ein an das Original-2600 angelehntes Design mit Kunstholz-Furnier, einen an den 3DS-Steuerknubbel erinnernden Controller sowie zwei Buttons. Vorinstalliert und über das allerdings fast schon unverschämt kleine 2,4-Zoll-Display spielbar sind 50 VCS-Spiele: darunter Klassiker wie „Asteroids“, „Breakout“, „Centipede“, „Missile Command“, alle drei „Swordquest“-Teile und natürlich das spätestens seit Spielbergs „Ready Player One“-Film besonders hoch im Kurs stehende „Adventure“. Wer die Klassiker auf der großen Mattscheibe genießen möchte, kann das Gerät außerdem an den Fernseher anschließen.