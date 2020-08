Lustiger Lausbub: Andreas Gabalier kultiviert sein jugendliches Image und steht für die Akzeptanz von Schlager auch bei vielen neuen Fans. (TVNOW / Maxi Media)

Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und auch den „Ein Bett im Kornfeld“-Unterhalter Jürgen Drews haben es geschafft: Sie sind schon seit jeher und vor allem auch heute noch extrem populär und füllen mühelos (so weit das die Corona-Beschränkungen wieder hergeben) die großen Hallen. Doch wie die bemerkenswert tiefschürfende VOX-Mammutdokumenation „Schlager ist mein Leben“ nachweisen will, spült eine neue deutsche Schlagerwelle nicht nur neue Stars - angeführt von jugendlich wirkenden neuen Ikonen wie Andreas Gabalier oder Beatrice Egli - zum großen Erfolg. Sie erfasst auch immer mehr jüngere Fans. Ausgerechnet im Schlager geht derzeit mehr als in den meisten anderen Musikgenres. Was ist da los?

Mit dem angestaubten Schunkel-Image (inklusive unter schwer tolerierbaren Schlüpfrigkeitsverdacht stehenden Texten) will die gut geölte Maschinerie der deutschen Schlager-Unterhaltungsbranche schon lange nichts mehr zu tun haben. Tatsächlich haben viele von den großen Namen von damals immer noch Bestand. Und Helene-Fischer-Konzerte verkaufen sich weiterhin und vermutlich auch bis in alle absehbarer Ewigkeit wie von selbst aus. Doch immer mehr jüngere Künstler haben es geschafft, auf der Schlagerbühne Fuß zu fassen - darunter Künstler wie Ben Zucker oder Kerstin Ott, die eben auch Publikum der eigenen Altersklasse in ihren Bann zieht.

Jürgen Drews ist nicht nur Künstler, sondern Musik-Unternehmer.

Wer zieht beim neuen Schlager-Boom die Strippen?

Das VOX-Rechercheteam blickt in der über vierstündigen Samstagabend-Dokumentation hinter die Kulissen: Wie ist der Akzeptanz-Wandel der lange als seicht verschrienen deutschsprachigen Schlagerszene möglich geworden? Wer zieht die Strippen? Wer profitiert vom Boom junger Gesichter? Und vielleicht die entscheidende Frage: Was ist am „neuen“ deutschen Schlager tatsächlich neu?

Andrea Berg kennt die Branche aus über 25 Jahren eigener Erfahrung.

Dafür führt die Dokumentation eine durchaus facettenreiche Recherche und Beweisführung durch. So begleitet VOX mit Angela Berg eine Sängerin, die seit 25 Jahren dabei ist und sehr feinfühlig die Veränderungen in der Branche bemerkt haben müsste, in der Nahbeobachtung. Die Kamerateams sind hinter den Kulissen bei den Vorbereitungen zu Bergs „Heimspielkonzerten“ in ihrem Wohnort Aspach dabei und lässt auch ihre Fans zu Wort kommen.

Hinter den Kulissen von Helenes Welterfolgen

Giovanni Zarrella gilt als (verspäteter) Senkrechtstarter der Schlagerwelt.

Im Kontrast dazu ein Besuch bei TV-Entertainer Giovanni Zarrella: Der Italo-Schwabe, der relativ neu im Schlager-Geschäft ist, gilt als vielversprechender Senkrechtstarter der Branche. VOX trifft ihn und seine Eltern exklusiv im Tonstudio, wo die Familie über eine turbulente Vergangenheit und das auch für sie so unerwartete Happy End spricht.

Außerdem kommen reichlich „Alte Hasen“ wie Roland Kaiser und Howard Carpendale zu Wort, die von VOX mit gebührenden Respekt mit Blick auf die eigenen Karrieren und die Umbrüche in der Schlagerwelt befragt werden. Und dann darf natürlich auch eine Beschäftigung mit den großen Hits nicht fehlen. So erfährt man einmal mehr, wie der Song „Atemlos durch die Nacht“ Helene Fischer zum Superstar. machte. Dabei verrät Songwriterin Kristina Bach, wie der Megahit entstanden ist.