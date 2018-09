"Es tut uns unendlich leid, auf diese Weise zu erfahren, welche grausame Traurigkeit Dich die letzten Monate umgeben haben muss", heißt es in einem Brief, den Daniel Küblböcks "DSDS"-Kandidaten nun geschrieben und in den den Sozialen Medien hinterlegt haben. (Sascha Steinbach/Getty Images)

„Es tut uns unendlich leid, auf diese Weise zu erfahren, welche grausame Traurigkeit Dich die letzten Monate umgeben haben muss“: Diese Worte liest man auf der Facebook-Seite der Sängerin Juliette Schoppmann. Die Zweitplatzierte der ersten „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel von 2003 teilte einen offenen Brief, den sieben Teilnehmer der Sendung, an ihren vermissten Weggefährten Daniel Küblböck geschrieben haben.

„Manche Menschen, die Dich nicht kannten und vor allem nicht 'erkannten', empfanden Dich möglicherweise als Clown. Jedoch auch Clowns weinen! Und die sehr guten Clowns besitzen die Fähigkeit, ihre Tränen vor den Menschen zu verbergen, denen sie sie nicht zeigen wollen!“, heißt es in dem Brief weiter. Unterschrieben wurde er von Stephanie, Garcia, Andrea, Daniel L., Vanessa, Nektarios und Juliette. Die Teilnehmer hätten einen Menschen mit „unglaublich vielen Facetten, einem riesigen unvoreingenommenem Herzen aber auch einer sehr zerbrechlichen Seele“ kennenlernen und sehen dürfen, heißt es in dem Statement noch.

Daniel Küblböck wurde zuletzt auf einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York gesehen. Vor Neufundland ging eine Person über Bord, bei der es sich angeblich um Küblböck handeln soll. Die Suche nach dem 33-jährigen Sänger wurde inzwischen eingestellt.