J.B.O. - Deutsche Vita

Das musste ja kommen: J.B.O., die Verteidiger des Blödsinns und Farbkleckse der Heavy-Metal-Landschaft, nehmen sich deutsches Kulturgut aus den letzten Jahrzehnten vor. Nicht nur, aber viel NDW ist dabei. Nicht immer, aber oft wird im typisch fränkischen Blödelstil umgetextet. Noch zwei Eigenkompositionen draufgepackt, und fertig ist die „Deutsche Vita“.

Quasi als „Leitsong“ fungiert „Alles nur geklaut“. Tobias (Künzel) von den Prinzen hat's erlaubt, und so machen sich Vito C., Hannes, Ralph und Wolfram über die Nummer her. Mit einer Portion Selbstironie („Doch in unserm Repertoire, ist eig'ne Geistesleistung rar“) und der gewohnten Härte.

Bier, Bratwurst ... und Poesie! J.B.O. widmen sich deutschem Pop-Kulturgut auf einem lauten, aber nicht dummen Cover-Album. (Gregor Wiebe)

Coverversionen aus der deutschen Pop- und Rockgeschichte dominieren das zwölfte Album der Frohnaturen, und auch diesmal geht die Rechnung immer dann auf, wenn die schwarz-pink-goldene Macht ihre metallischen Vereinnahmungen mit dem passenden Klamauk zusammenbringt: „Du hast den Farbfilm vergessen“ wird zur kritisch-albernen Betrachtungsweise der Handymanie („Du hast dein Smartphone vergessen“), „Ich will Spaß“ zum Loblied auf den geliebten Gerstensaft, und welcher NDW-Klassiker sich hinter der Refrainzeile „Wer ist der Fahrer? Und trinkt nur Coca-Cola?“ verbirgt, kann sich jeder denken, der 1982 jung war.

Überhaupt ist „Deutsche Vita“ ein gutes Stück weit eine simple Verbeugung vor Songs, welche den J.B.O.'lern einst sehr viel bedeuteten. So erklärt es sich auch, dass diesmal einige Nummern nicht umgestaltet, sondern voller Ehrfurcht schlicht nachgespielt wurden. Verständlich. Denn eine „Nachbehandlung“ von kaum zu toppenden Stücken wie „Hurra, hurra, die Schule brennt“ (Extrabreit) oder „Grande Finale“ (Udo Lindenberg) wäre mit ziemlicher Sicherheit nach hinten losgegangen.

Abzug gibt es für die wenig fantasievollen Fassungen von „Wickie“ und dem allseits bekannten Lummerlandlied. Dafür können die beiden eigenen Songs ihren Platz unter all den Partyhengsten behaupten: „Deutsche Vita“ schlägt zwischen den Zeilen ernste Töne an und weiß eine saubere Trennlinie zwischen „Es ist doch ganz cool, in Deutschland zu leben“ und falschem Patriotismus zu ziehen. Und auch „Gewiss ist nur der Tod“, neben einer Live-Version von „Fränkisches Bier“ der zweite Bonustrack des Albums, mischt nachdenkliche Gedanken mit dem bewährten J.B.O.-Blödelmodus. Wir sollten alle wissen: „Neben Dir wächst schon das Gras, in das du am Ende beißt.“ Daher: J.B.O. rein, Bier auf, und abfeiern.

J.B.O. auf Tour:

30.03. Bremen, Aladin

31.03. Dillingen, Lokschuppen

06.04. Hannover, Capitol

07.04. Glachau, Alte Spinnerei

13.04. Köln, Essigfabrik

14.04. Stuttgart, LKA

20.04. Berlin, Columbia Theater

21.04. Dresden, Reithalle

27.04. Hamburg, Markthalle

28.04. Oberhausen, Turbinenhalle 2

04.05. Fulda, Kreuz

05.05. München, Backstage