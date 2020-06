Das "Bachelor"-Traumpaar von 2019, Andrej Mangold und Jennifer Lange, zieht in das "Sommerhaus der Stars". (2019 Getty Images)

Ein traumhaftes Feriendomizil im Süden mit Pool und aufgehitzter Atmosphäre: So kennen Trash-TV-Liebhaber „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“. Ganz so glamourös ist die Ortsauswahl aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht: Für seine Reality-Sendung schickt RTL in diesem Jahr acht mehr oder minder prominente Paare ins nordrhein-westfälische Bocholt - nach negativem Corona-Test und 14-tägiger Quarantäne. Am Konzept ändert sich jedoch nichts: Die 16 Teilnehmer sollen im Sinne der Unterhaltungsdramaturgie streiten, zanken, lästern - und nebenbei ein paar schrille Spielrunden absolvieren. Am Freitag gab RTL die diesjährigen Anwärter auf „Das Promipaar 2020“ bekannt.

Der prominentesten ist womöglich Andrej Mangold, der 2019 als „Bachelor“ in Jennifer Lange seine große Liebe fand. Doch der Rosenkavalier und seine Liebste sind bei Weitem nicht die einzigen Kandidaten mit Reality-TV-Erfahrung. Die Muskelpakete Andreas und Caroline Robens kennen VOX-Zuschauer aus der Auswandererdoku „Goodbye Deutschland“. Außerdem dabei: die einstige „Bachelor“-Kandidatin Denise Kappés mit ihrem Freund Henning Merten sowie Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Georgina Fleur mit Kubi Özdemir.

Diese acht mehr oder minder prominenten Paare streiten sich um den Titel "Das Promipaar 2020". (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Es geht um 50.000 Euro

Um den Titel mitreden wollen auch Annemarie Eilfeld (DSDS-Dritte von 2009) mit Tim Sandt, die YouTuber Lisha und Lou sowie der Hypnotiseur und Schlagersänger Martin Bolze mit Gattin Michaela Scherer. Das Kandidatenfeld komplettieren Schauspielerin Diana Herold („Bullyparade“) und ihr Ehemann Michael Tomaschautzki.

Wann die neuen Folgen der fünften „Sommerhaus der Stars“-Staffel gesendet werden, gab RTL noch nicht bekannt. Für das Siegerpaar sind 50.000 Euro ausgelobt. Im vergangenen Jahr gingen sie an die einstigen „Love Island“-Teilnehmer Elena Miras und Mike Heiter.