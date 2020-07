Der prominente Cast von "Big Little Lies"-Staffel 2 (von links): Laura Dern, Maryl Streep, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoë Kravitz und Shailene Woodley. (TVNOW / HBO Enterprises)

Eigentlich blöd, wenn eine gefeierte Serie auf einem Roman beruht, der keine Fortsetzung vorsah. Jedenfalls dann, wenn man das Ganze noch weitererzählen möchte. Doch was ist schon unmöglich bei „Big Little Lies“, der zu Recht gefeierten HBO-Miniserie, die auf dem gleichnamigen Roman der Australierin Liane Moriarty von 2014 beruht. Die Star-Produzentinnen Nicole Kidman und Reese Witherspoon baten die Autorin einfach, ihre Geschichte um eine Gruppe wohlhabender Erstklässler-Müttern in einem malerischen kalifornischen Küstenort, die mit Geheimnissen und privaten Dämonen zu kämpfen haben, einfach fortzusetzen - und die Schriftstellerin konnte nicht nein sagen.

Was eine schale und rein dem Erfolg geschuldete Fortsetzung hätte werden können, ist im Falle der zweiten - und wohl letzten - Staffel mit wiederum sieben Folgen ein erzählerischer Triumphzug. Nach dem Tod von Perry (Alexander Skarsgård, der in Rückblenden weiter mitmischt) sind einige Monate vergangen. Nun steht das neue Schuljahr an. Die Kinder von Perrys Witwe Celeste (Nicole Kidman) Madeline (Reese Witherspoon), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) und Bonnie (Zoë Kravitz) kommen in die zweite Klasse. Jane gelingt es, einen Neustart zu wagen. Doch Bonnie hat Perrys Tod noch nicht vollständig verarbeitet. Auch Celeste hat Schwierigkeiten, ihren Alltag zu meistern. Dazu kommen die andauernden Besuche ihrer Schwiegermutter, Mary Louise (Maryl Streep), die viele Fragen stellt.

Das neue Schuljahr beginnt, die Mütter von Monterey treffen sich wieder - mit gemischten Gefühlen (von links: Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Laura Dern). (TVNOW / HBO Enterprises)

Dramen unter der goldenen Sonne Kaliforniens

Auch, wenn der Mord, um den es in Staffel eins geht, „aufgeklärt“ ist - das Verheimlichen der Tat nagt wie ein schleichendes Gift am Personal, das diesen Prozess unter der goldenen Pazifik-Sonne in puncto Dialoge und Schauspiel fast noch mal ein bisschen besser umsetzt, als in Staffel eins. Dazu kommen wiederum wunderbare kalifornische Sehnsuchtsbilder (gedreht wurde in Monterey und Umgebung) und ein grandioser Soundtrack. Während Staffel eins noch ein paar Krimi-Standardelemente bedinen musste, ist hier nun noch mehr Zeit und Raum für das eigentlich Interessante: kleine und große Dramen des Lebens, die auch im scheinbaren Paradies kein Pardon kennen. VOX zeigt die Serie als deutsche Free TV-Premiere in Doppelfolgen, immer mittwochs.