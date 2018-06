Über einen verirrten Falken macht Beatrice (Heide Keller) die Bekanntschaft mit Scheich Youssof (Pierre Semmler). (ZDF / Dirk Bartling)

Ein verletzter Falke hat sich auf die „MS Deutschland“ verirrt. Natürlich handelt es sich um den wertvollen Greifer eines Scheichs (Pierre Semmler). Weil sie sich so rührend um das Tier gekümmert hat, entführt dieser Chefhostess Beatrice (Heide Keller) zum Dank in ein „Märchen aus Tausend und einer Nacht“. Zudem schippert eine Freundin von Beatrice mit. Amelie (Marita Marschall) schwor nach der unglücklichen Erfahrung mit einem Meisterdieb der Liebe ab und wurde Nonne. Wie es Dauerpassagier Zufall will, trifft sie auf dem „Traumschiff“ jenen Übeltäter wieder: Diamantenräuber Peter (Rüdiger Joswig), dem obendrein ein Versicherungsdetektiv auf den Fersen ist. Die nun noch einmal gesendete Weihnachtsausgabe des „Traumschiffs“ von 2009 bot das gewohnte Potpourri gut verdaulicher Herz-Schmerz-Geschichten vor edlen Ferienkulissen.

Nicht nur an die Älteren wurde bei dieser knapp neun Jahre alten Kreuzfahrt, die das ZDF in seinem Sommerprogramm wiederholt, gedacht. Fitnesstrainerin Inka (Inka Bause) muss sich der Avancen eines verknallten Jungpianisten (Marco Bretscher-Coschignano) erwehren. Die hübsche Maja (Marie Luise Bähr) hingegen stellt fest, dass sie den neuen Schiffskoch Benny (Steffen Groth) von früher kennt. Eine neuerliche Annäherung der beiden wird durch Majas Neigung zum Schlafwandeln verkompliziert. Während sich all diese Ereignisse „dramatisch“ zuspitzen, nimmt das Schiff Kurs auf die arabische Halbinsel.