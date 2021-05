Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten - Do. 06.05. - ARD: 20.15 Uhr „Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auf den Spuren der Freibeuter von Saint-Malo

Wilfried Geldner

In seinem neunten Fall im Ersten seit 2014 zieht es Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) von seinem Standort Concarneau in den Norden der Bretagne, nach Saint-Malo. Eigentlich will er dort nur einen privaten Termin organisieren, aber dann wird er in der Markthalle des Ortes Zeuge eines Messermordes.