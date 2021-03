Die "Pokémon Go"-Macher arbeiten an einem "Pikmin"-Mobile-Game. (Nintendo)

Wuselig, taktisch, niedlich - und ein bisschen stressig: Im Rahmen der „Pikmin“-Reihe schickte Nintendo bislang dreimal Mini-Astronauten auf Erkundungstour und stellte ihnen dabei stets eine Rasselbande aus knuffigen Pflanzenwesen zur Seite, die wie Rüben aus dem Boden gerupft werden, spezielle Talente haben und aufs Wort folgen. Nun soll aus dem Genre-Mix ein Augmented-Reality-Game für Smartphones werden - ganz nach dem Vorbild „Pokémon Go“. Im Fokus stünde „ein lustiges Wandererlebnis“, so die offizielle Pressemeldung. Gemeint ist: Menschen sollen auf spielerische Art ihre Umgebung erkunden, die durch virtuelle Elemente auf dem Smartphone-Bildschirm ergänzt wird.

Entwickler und AR-Spezialist Niantic will die App für iOS und Android noch in diesem Jahr veröffentlichen. „Super Mario“- und „Pikmin“-Schöpfer Shigeru Miyamoto schwebt dabei Großes vor: „Wir hoffen, dass die Pikmin und die App ein Teil Ihres Lebens werden.“ Die AR-Technologie von Niantic wird es ermöglichen, „die Welt so zu erleben, als ob Pikmin heimlich um uns herum leben“, erklärt der stellvertretende Direktor bei Nintendo weiter. „Unsere Mission ist es, Menschen eine neue Erfahrung zu bieten, die sich von herkömmlichen Spielen unterscheidet.“

Zuletzt erschien mit „Pikmin 3 Deluxe“ eine erweiterte Switch-Version des gleichnamigen Wii-U-Titels. Aber auch an einer echten Fortsetzung arbeitet Nintendo derzeit, ohne konkrete Details über den Veröffentlichungszeitpunkt genannt zu haben.