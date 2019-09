Am Ende der Welt - Eine Insel in Patagonien - Sa. 12.10. - ARTE: 20.15 Uhr Am Ende der Welt - Eine Insel in Patagonien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auf der Isla Madre de Dios

Hans Czerny

Eine Forschungsreise nach Patagonien, ans „Ende vom Ende der Welt“. Der ARTE-Film von 2019 begleitet rund 40 Höhlenforscher, Geologen, Botaniker und Archäologen auf der chilenischen Isla Madre de Dios („Mutter-Gottes-Insel“).