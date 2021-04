Männerauto oder Frauenauto? Es war einmal. Wer würde es heutzutage schon wagen, ein derart polarisierendes ­Modell anzubieten. Vor 66 Jahren sah das anders aus. 1955 legte die US-amerikanische Marke Dodge vor, um mit ihrer La Femme auf der sich ­langsam ­ankündigenden zweiten Welle der Frauenbewegung zu ­surfen. 1961 folgte Citroën. Und die ­Franzosen schafften es mit dem schrägen Ami 6 ­tatsächlich, einen ­Verkaufsschlager zu landen.

Es ist eine nahezu unendliche Geschichte. Gehen Sie mal mit einer Freundin, Partnerin, Ehegattin ein Auto kaufen. Das eine ist zu aufschneiderisch, das andere zu langweilig. Dieses zu schnöde, jenes zu technisiert. Ein wirkliches Frauenauto? Längst ausgestorben. Aber klar, es gibt einige Modelle, die Männer automatisch als ein solches abstempeln. Entweder liegt es am verspielten Look oder aber an der nicht zu verachtenden Tatsache, dass dann doch immer eine Dame drinsitzt, wenn man das Modell in freier Wildbahn sieht.

Von 1961 bis 1969 gebaut, verkaufte sich der Citroën Ami 6 mehr als eine Million Mal. (Citroën)

Land Rovers Evoque ist eines dieser Exemplare – die Designer­handtasche auf Rädern, die vor allem auf der Düsseldorfer Kö eine gute Figur macht, oder aber in der Londoner New Bond Street. Irgendwie noch immer der geschlechtsneutral bewährte Käfer, aber dann doch zu kugelig, zu rund, zu knuddelig – kurzum, der geballten Manneskraft zu weichgespült: Volkswagens Beetle. Ein Drittes: der Fiat 500. Immerhin ist der auch einer für den Hausherren, dann von Abarth getuned. Das unangefochtene Herzblatt der geneigten ­Werberin oder PR-Lady allerdings bleibt der Mini Cooper. Aber nun ja, da wären wir zwei ­Jahrzehnte nach seiner Neu­belebung zumindest wieder bei dem Prädikat langweilig angelangt.

Große Augen, knubbelige Karosserie

Die Marke, die den Hang zur Weiblichkeit noch am konsequentesten pflegt, ist Citroën. Der C1 ist fraglos auch einer für männliche Kurzstreckenpendler. Aber so klein und knuffig, mit diesen süßen großen Augen und der knubbeligen Karosserie schafft er es schon ziemlich gut, der Dame den Kopf zu verdrehen. Und auch der C3 Pluriel – der Quasi-­Nachfahre des legendä­ren 2 CV, der von 1949 bis 1990 gebauten Ente – kommt besonders im ­entzückenden Charleston-Lack und mit Faltdach ziemlich gut an.

Die französischen ­Designer wissen eben, was sie tun. Schließlich haben sie mit ihrem Sinn für feminine Ästhetik als erste wirklich Erfolg gehabt. Bereits der 2 CV hatte einen Schlag bei Frauen weg. Die Zeichen der Zeit erkannte der Autobauer jedoch mit dem Ami 6.

Enthüllung 1961: die neue Weiblichkeit

Die stark akzentuierten Linien und die nach hinten geneigte Heckscheibe: Als Citroën den Ami am 24. April 1961 auf dem Flugplatz von ­Villacoublay enthüllt, ist das Aufsehen groß – insbesondere unter jenen Damen, die mit ihrem Gespür für die aufkeimende Renaissance des Feminismus ein Zeichen auf den Straßen setzen wollen. Das Lebensgefühl, das mit der Französischen Revolution seinen Anfang genommen und sich im 19. Jahrhundert etabliert hatte, war mit dem Zweiten Weltkrieg wieder eingeschlafen. Nun war es also Zeit für eine neue Weiblichkeit – und die mochte frau zeigen.

Wenige Wochen später, am 9. Juni 1961, rollt der Citroën auf deutsche Straßen. Und auch dort macht der Kleinwagen Eindruck – schon allein aufgrund seines Namens, der den Geist der Zeit in zwei kurze Worte, sechs Zeichen fasst: „Ami six“ – ein anglofranzösisches Wortspiel. „­Petit ami“ heißt so viel wie der feste Partner. „A missis“ meint die Hausfrau, die Mutter, die Gebieterin, aber eben auch die Göttergattin, Liebhaberin und Geliebte. Alles in einer Person.

Das personifizierte Schminktäschchen: der Dodge La Femme, Baujahr 1956. (Christopher Ziemnowicz)

Nebenbei kennzeichnet die Sechs auch noch den Hubraum von damals schlanken 602 Kubik­zentimetern, in Deutschland aufgrund fiskalischer Umrechnungen auf 597 Kubikzentimetern bemessen. Was heute nach verschwindend klein klingt, kam damals gerade recht. An Leistung geizte der auf der Technik der Ente aufbauende Ami keineswegs. Der zweizylindrige Boxermotor brachte es mit 14 Kilowatt (19,5 PS) auf eine Spitzengeschwindigkeit von 105 Kilometern pro Stunde. Der Verbrauch lag namensgerecht bei sechs Litern auf 100 Kilometern.

Mit derart überzeugenden Werten avancierte der Citroën ­innerhalb von nur fünf Jahren zum beliebtesten Fahrzeug Frankreichs. Rund 180.000 verkaufte Exemplare im Jahr 1966 – das lässt sich sehen. In Deutschland ­registrierte der Hersteller immerhin mehr als 10.000, weltweit mehr als eine Million zugelassene Ami 6, ehe man die Produktion 1971 einstellte.

Vorgabe mit Bravour umgesetzt

Wenn Designer Flaminio ­Bertoni bei diesem Auto eine Vorgabe mit Bravour umgesetzt hat, dann die, ein Fahrzeug mit optimaler Raumnutzung und Komfort für alle Passagiere zu bauen. Kurzum, der Ami 6 war überschaubar klein, aber familienausflugstauglich. Und er setzte neben aller Ästhetik auch auf Nutzwert, verfing sich nicht so sehr im weiblichen Klischee wie das wohl erste ausgewiesene Frauenauto der Welt, der Dodge La Femme.

„Marie-Chantal“ in Twiggy-­Tartan-Schürze ist der wohl bekannteste Renault. (Renault)

Die US-amerikanischen Marketingstrategen beobachteten bereits Mitte der 1950er-Jahre, dass Frauen bei der Wahl der Farbe immer mehr mitreden wollten. Erster Wagen der Serie war 1955 der Dodge Custom Royal Lancer Hardtop in Saphierweiß und Heiderosa. Die Sitze zierten pinkfarbene Rosenblüten auf blassrosa Polster. Dazu gab es eine Handtasche, die nicht nur mit dem Innenraum harmonierte, sondern auch vollausgestattet daherkam: mit Schminkset samt Lippenstiftbehälter, Zigarettenetui, Feuerzeug und Geldbörse. Letztlich wollte das aber kaum eine haben. So nahm Dodge den La Femme bereits 1956 wieder aus dem Programm.

Und was ist nun aus der Kaufberatung für die Partnerin geworden? Nun denn, keines der genannten Modelle. Zwar steht der Ami mittlerweile als nagelneuer E-Winzling in den Startlöchern. Aber ein ­Twingo soll es sein. Den gibt’s jetzt schließlich auch mit Minirock – eine Reminis­zenz an Renaults legendäre Liebeslaube R4 (1961 bis 1992). Die Twiggy-­Tartan-Schürze zieht sich nicht mehr ganz so auffällig um die Karosserie, aber der dezente Hauch der alten „Marie-Chantal“, wie die ersten Testfahrer ihren R4 nannten, hat überzeugt. Letztlich funktional: 8,6 Meter Wendekreis – damit lässt sich sprichwörtlich nun wirklich auf jedem Bierdeckel im Kreis fahren.