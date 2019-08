Paul McCartney hat beim Gitarrenspiel offenbar ganz besondere Vorlieben. (Bradley Page - WPA Pool/Getty Images)

Was sucht Superstar Paul McCartney in der Nähe von Zugschienen? Das perfekte Plektrum für sein Gitarrenspiel! Der 77-Jährige wurde von in den Hamptons von Anwohnern dabei beobachtet, wie er Cent-Münzen auf die Schienen der Long Island Rail Road legte. Warum, war den Beobachtern zunächst nicht klar: „Normalerweise legen nur Kinder Münzen auf die Schienen, nicht ihre Großväter“, zitiert der britische „Mirror“ einen von ihnen. „Erst als er zurückkam, um sie wieder einzusammeln, fiel der Groschen - es sind perfekte Plektren.“

Nicht nur Paul McCartney hat platt gefahrene Münzen als Zupfhilfe für sich entdeckt, auch Brian May von Queen soll darauf schwören. Von der Polizei sollte sich der Beatles-Bassist allerdings nicht erwischen lassen: US-Geld zu entwerten, ist nach dortigem Gesetz strafbar.