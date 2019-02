Wie die Geschichte von Jon Schnee (Kit Harrington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) weitergeht, zeigt Sky ab 14. April, 03.00 Uhr. (2019 Home Box Office, Inc)

Bei „Game of Thrones“-Fans steht der Termin seit seiner Bekanntgabe im Januar rot im Kalender: Am 14. April beginnt die Ausstrahlung der achten und letzten Staffel der HBO-Erfolgsserie „Game of Thrones“. Hierzulande übernimmt wie gewohnt Sky die Erstausstrahlung des Fantasy-Krachers. Nun gaben die Verantwortlichen die Details zur Ausstrahlung bekannt. So wird die erste der sechs finalen Folgen parallel zur US-Ausstrahlung noch in der Nacht vom 14. zum 15. April ab 3 Uhr über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q abrufbar sein. Am 15. April, 20.15 Uhr, zeigt Sky Atlantic die Episode dann linear.

Den Countdown zum Beginn des großen „Game of Thrones“-Finale startet Sky jedoch schon am 8. April ab 21.30 Uhr. Auf dem eigens eingerichteten Pop-up-Sender Sky Atlantic Thrones HD zeigt Sky dann pro Tag jeweils eine Staffel der Serie nonstop, angereichert mit verschiedenen Specials. Der Serienmarathon endet mit der letzten Folge der siebten Staffel in der Nacht vom 14. zum 15. April - also genau rechtzeitig vor Beginn der neuen Staffel.