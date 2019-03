Der Roboter Charlie wird durch künstliche Intelligenz betrieben. In einigen Jahren soll er den Mond erkunden. (SR/Norman Striegel)

Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Fuß auf den Mond setzte, begann für die Menschheit eine neue Zeitrechnung. Heute, 50 Jahre später, träumt auch Charlie davon, die Welt einmal von oben zu sehen. Genauer gesagt ist es die Vision seiner Entwickler. Denn Charlie ist eine Maschine, angetrieben durch künstliche Intelligenz. In der Reportage „Echtes Leben - Charlie, sein Erfinder und die Menschen“ begleitet Filmemacher Norman Striegel den Mann, der Charlie ins Leben geholfen hat. Außerdem versucht der Beitrag Zukunftspotenziale von künstlicher Intelligenz auszuloten und wirft Fragen zum richtigen Umgang mit der mächtigen Technologie auf.

Professor Wolfgang Wahlster, der Mitbegründer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, teilt in dem halbstündigen Beitrag seine Faszination, aber auch seine Skepsis gegenüber den neuen Möglichkeiten mit den Zuschauern. Einerseits vermögen intelligente Roboter Arbeiten zu verrichten, die Menschenleben gefährden könnten, etwa die Bergung von Verschütteten nach einem Erdbeben. Andererseits werfen von künstlicher Intelligenz gesteuerte Systeme die Frage auf, wie weit Technik gehen darf. Professor Wolfgang Wahlster ruft in dem Filmbeitrag vor allem Politik und Gesellschaft in die Pflicht. Es sei ihre Aufgabe, ethische Grenzen zu definieren.