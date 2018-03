Kommt am 5. Juni für PC, Mac, PS4 und Xbox One: "Summerset" - die neue Erweiterung für "Elder Scrolls Online". (Bethesda)

Zum ersten Mal seit „The Elder Scrolls Arena“ (1994) können Fans von Bethesdas Rollenspiel-Reihe „Sommersend“ oder „Summerset“ besuchen. Die Insel-Heimat der Hochelfen ist der Schauplatz der gleichnamigen Erweiterung für das MMORPG „Elder Scrolls Online“ und erscheint am 5. Juni für PC, Mac, PS4 sowie Xbox One. Neben dem idyllischen Spielgebiet bringt das Add-On neue Fertigkeiten, das Schmuckhandwerk und den geheimnisvollen „Psijik“-Orden sowie dessen Hauptstadt Artaeum mit. Außerdem werden die neuen Inhalte innerhalb eines umfangreichen Tutorials eingeführt. Neuankömmlinge in der Welt von Bethesdas Online-Rollenspiel können mit einem frisch erschaffenen Charakter direkt auf Sommersend durchstarten, erfahrene Abenteurer dürfen alternativ mit ihrem bereits etablierten Avatar ins Abenteuer ziehen.

Darüber hinaus bietet Bethesda verschiedene Editionen und digitale Extras, um ins Reich der Elfen zu locken - vor allem Vorbesteller werden verwöhnt: Wer vor dem Verkaufsstart zuschlägt, bekommt - unabhängig von der erstandenen Edition - das Paket „Gabe der Königin“. Das enthält fünf digitale Gegenstände, darunter das exklusive Kostüm „Hof des Aufruhrs“, einen Taschensalamander als zusätzlichen Begleiter sowie mehrere Schatzkarten. Wer „Summerset“ nicht physischen ordert, sondern stattdessen die digitale Version kauft, der darf sich obendrein über das Grundspiel „Elder Scrolls Online“ freuen. Digitale Vorbesteller bekommen obendrein die „Morrowind“-Erweiterung.

Handfest dagegen die Collector's Edition: Die luxuriöse Box des Sammler-Pakets enthält unter anderem eine Karte, das Tagebuch von „Razum-Dar“, ein Steelbook, ein Artbook sowie eine knapp 30 Zentimeter hohe Statue von Daedrafürstin Mephala. Kauft man stattdessen die digitale Sammler-Auflage des Spiels, gibt's natürlich keine greifbaren Goodies, dafür winken ein exklusives Reittier, ein weiterer Begleiter, das Aktionen-Paket „Haus der Träumereien“, ein extra Montur-Stil sowie der ebenfalls exklusive Psijik-Weissager-Talisman.

Etwas günstiger wird die Anschaffung übrigens für solche Kunden, die das Grundspiel oder andere Erweiterungen bereits besitzen: In diesem Fall kann man statt des vollem „Summerset“-Pakets ein schlichtes Upgrade ergattern. Dessen Preis beträgt - je nachdem auf welche Version man upgraden möchte - zwischen 30 Euro für das kleinste Paket bis hin zu 60 Euro für ein Update auf die digitale Collector's Edition.