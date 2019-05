Darauf hat die Indie-Gemeinde gewartet: Pip Blom veröffentlichen mit "Boat" ihr erstes vollwertiges Album. (PIAS / Heavenly Recordings)

Charmant nöliger Gesang, rau abgemischte Rockgitarren und dieser Eindruck lässiger Mühelosigkeit - es ist kein Wunder, dass Indie-Herzen höher schlugen, als die niederländische Band Pip Blom 2017 auf der Bildfläche erschien. Die gleichnamige Sängerin und Gitarristin sowie ihre drei Mitstreiter sehen aus, als könnten sie bei einem Abiturball spielen, interessieren sich aber keinen Deut für den Kompressor-Sound moderner Rock-Produktionen. Stattdessen handeln sie sich Vergleiche mit den Pixies ein und durften folgerichtig 2018 mit dem Pixies-Nebenprojekt The Breeder auf Tour gehen. Jetzt erscheint endlich ihr erstes Album, das auf den Namen „Boat“ hört.

Der Opener „Daddy Issues“ beginnt mit einem treibenden Viervierteltakt und melodischem Sprechgesang - ein Intro, wie man es von einer Pop-Punk-Band wie The Offspring erwarten würde. Auf der Aufnahme sind sogar die Anschlaggeräusche der Saiteninstrumente im Hintergrund hörbar, so sehr setzen Pip Blom auf eine natürliche Produktion. Das passt gut zu der Ehrlichkeit und der leichten Gereiztheit, die Pips Gesang das ganze Album über ausstrahlt. „You said you never want to die and now you don't care anymore“, singt sie.

Sängerin Pip Blom (zweite von links) und ihre gleichnamige Band bringen frischen Wind in die Indie-Szene. Auch deshalb durften sie im vergangenen Jahr mit dem Pixies-Nebenprojekt The Breeder touren. (Raymond van Mill)

Die Texte bleiben immer vage, es scheint um Beziehungsprobleme und Zukunftsängste zu gehen, aber auch um eine wackelige mentale Gesundheit und alles in allem vielleicht um das, was man im Englischen als „teenage angst“ bezeichnet - einen Cocktail aus Angst- und Verlorenheitsgefühlen junger Erwachsener, mit dem auch Coming-of-Age-Filme oder eben bestimmte Musikstile immer wieder aufgeladen sind.

Ein Album wie aus einem Guss

Es ist keine Kaffeefahrt, die Pip Blom auf ihrem „Boat“ unternehmen. Die Schlechtwetterfront wird zwar kein Gewitter, lauert aber immer im Nacken. Auf „Tinfoil“ wird Pips Stimme dementsprechend von Reverb-Effekten in den Hintergrund gedrängt und auf der Britpop-Nummer „Tired“ von jammernden Gitarrenmelodien nach unten gezogen. Trotzdem und dank einer hörbar eingespielten Band klingt das Album wie aus einem Guss, oder bleibt auf Kurs, um in der Metapher zu bleiben.

Mit dem letzten Song „Aha“ kommt Pip Blom dennoch an einem Punkt der Resignation an. „I know that you can't understand what I try to tell you“, singt sie und verabschiedet sich. Damit ist hoffentlich nicht die Hörerschaft gemeint. Man hat am Ende vielleicht nicht alles verstanden, aber man hat auf jeden Fall etwas gefühlt.