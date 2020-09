Nina Buschmann arbeitet am liebsten mit Aussicht. Sie hat sich entschieden für ein "Homeoffice am Strand". (ZDF / Nicolai Buschmann)

Es sieht schon beneidenswert aus. Bastian Barami sitzt in einem Hostel in der Nordregion Thailands. Er blickt auf die bergige wie beeindruckende Dschungellandschaft rund um die Provinzhauptstadt Chiang Mai. Aber auch der 35-Jährige arbeitet. Nur fährt er sein Notebook eben dort hoch, wo es ihm gefällt, während andere Arbeitnehmer in Deutschland vielleicht in einem tristen Bürokomplex ihr Geld verdienen.

Barami ist das, was man neuerdings einen digitalen Nomaden nennt. Weltweit sind inzwischen geschätzt mehrere Millionen von ihnen unterwegs. Die jungen Selbstständigen, zumeist zwischen 25 und 35 Jahren alt, schreiben Blogs, texten oder programmieren. Sie wollen nicht mehr von neun bis fünf im Büro sitzen. Sie arbeiten lieber am Strand. Oder eben in den Hügeln Chiang Mais. Für ihre Arbeit brauchen sie funktionierendes Internet. Das ist die Grundvoraussetzung und beinahe überall auf der Welt gewährleistet.

Bastian Barami bereist seit 2015 die Welt. 2017 hat er seinen Wohnsitz in Wuppertal abgemeldet. Im Internet hat er mühsam gelernt, online Geld zu verdienen. (ZDF / Markus Bauer)

Die Autorin Sibylle Smolka hat für ihren Film digitale Nomaden begleitet. Im Rahmen von „37°“ ist der Beitrag nun zu sehen. Dass der mutige Weg Baramis, der bereits 2017 seinen Wohnsitz in Wuppertal abgemeldet hat, in der Ferne zum Erfolg führt, ist jedoch nicht selbstverständlich. Der 35-Jährige ist heute Unternehmer. Er betreibt einen Blog und gibt online Kurse über ortsunabhängiges Arbeiten. Er sagt: „Ich musste erst mühsam lernen, online Geld zu verdienen.“

Andere hingegen sind gescheitert. Im Schatten der Corona-Krise sind die Aufträge vieler Freelancer eingebrochen. Auch für diejenigen, die sonst an einem schönen Strand sitzen, haben daher gerade wenig zu lachen. Trotz schönen Ausblicks unter südlicher Sonne.